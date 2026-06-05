Marc Márquez ya la lía en Balaton Park y le da la razón a Jorge Martín

El piloto catalán está más fuerte que nunca o eso parece. El de Cervera ha liderado la primera tanda de entrenamientos libres

Ya dijo Jorge Martín que el favorito para este fin de semana era Marc Márquez por el nivel que mostró el curso pasado en el trazado húngaro y el madrileño parece que no se equivoca.

El catalán ha liderado casi al completo la primera tanda libre de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de MotoGP, disputada este viernes en el circuito de Balaton Park.

El vigente campeón del mundo de MotoGP no lideraba una tanda libre inicial de entrenamientos, casualmente, desde que lo hiciera en este escenario el curso pasado.

Pedro Acosta comenzó tirando fuerte

No obstante, fue el murciano Pedro Acosta (KTM RC 16) fue la primera referencia de la categoría reina al rodar en su cuarta vuelta en 1:39.798, todavía muy lejos del récord establecido el pasado año por el español Marc Márquez con 1:36.518.

Apenas tres vueltas más tarde Acosta rebajó su registro hasta 1:39.005, pero por detrás de él iba un Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) que iba marcando parciales por debajo de la vuelta rápida, pero falló en el tercero de ellos y aunque se situó segundo, con 1:39.619, a más de seis décimas de segundo del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Pero Marc Márquez no desistió en su empeño y con casi veinte minutos por delante el vigente campeón del mundo le arrebató la primera plaza a Acosta por escasamente dos milésimas de segundo, 1:39.003 en el undécimo giro y, en el siguiente, lo volvió a hacer con 1:38.626 y siempre con el mismo juego de neumáticos de compuesto intermedio en ambos ejes.

Con esa referencia de Marc Márquez se llegó hasta la última fase de la sesión, en la que el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se coló en la segunda posición, a 169 milésimas del campeón, por delante de Acosta, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) acabó en la novena posición, con su compañero de equipo y campeón del mundo de MotoGP en 2024, el español Jorge Martín, duodécimo.

'Manugas' empieza fuerte en Moto2

Mientras tanto, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) ha dominado con autoridad la primera tanda libre de entrenamientos para el Gran Premio de Hungría de Moto2, disputada este viernes en el circuito de Balaton Park.

González marcó a las primeras de cambio, en su sexta vuelta, el mejor tiempo, que aguantó al frente de la tabla hasta el final de la sesión, cuando una bandera roja por la rotura del motor de su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, a menos de cuatro minutos, paró la tanda. Pero en el regreso a pista y en apenas dos vueltas, volvió a bajar el mejor tiempo para dejarlo en 1:41.068.

Y cuando todos los pilotos se estaban aplicando a fondo, a menos de cuatro minutos para el final de la sesión, se registró un incidente que provocó que Dirección de Carrera mostrase bandera roja al romper el motor de su Kalex en plena recta de meta el australiano Senna Agius, el compañero de Manuel González.

David Almansa, del hospital al liderato en Moto3

El español David Almansa (KTM) ha pasado literalmente de la cama del hospital al primer puesto en la tanda libre inicial del Gran Premio de Hungría de Moto3 que se disputa este fin de semana en el circuito de Balaton Park.

Él fue la gran novedad de la jornada, después de que no pudiese disputar la carrera de Italia, al sufrir una amigdalitis que le ha mantenido ingresado en un hospital de Elche (Alicante) casi hasta el momento de viajar a Hungría.