Mugello dictó sentencia: Raúl Fernández pidió perdón y Manu González confirmó su salto a MotoGP

El actual líder de Moto2 ha dejado entrever su ascenso a la categoría reina el curso que viene. Y el gran perjudicado podría ser el piloto de Trackhouse, quien se marchó de Italia pidiendo disculpas por lo sucedido durante la carrera dominical

El piloto español dejó caer que en breve se conocerá su equipo de MotoGP para el curso que viene.IMAGO

Mugello siempre es uno de los mejores escaparates del Mundial de Motociclismo. Y los pilotos lo saben. La tensión es máxima y nadie se lo quiere perder. Y si no que se lo pregunten a Marc Márquez, quien forzó para llegar tras las dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido hace menos de un mes.

Y fruto de lo sucedido este pasado fin de semana en tierras italianas, un nuevo movimiento ha sido casi confirmado de manera oficial. El español Manu González (Kalex), líder del mundial de Moto2, ha dejado entrever que el año que viene ya no estará en esta categoría y que, en breve, comunicará su nuevo reto.

Con su victoria este pasado domingo ha conseguido aumentar su ventaja en la provisional del mundial. 'Manugas' González dominó la prueba de principio a fin y sumó su tercera victoria del año y segunda consecutiva, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Daniel Holgado (Kalex), quien logró frenar 'in extremis' al australiano Senna Agius (Kalex).

Y, ahora, su llegada al equipo norteamericano Trackhouse puede ser cuestión de días o semanas. Según las declaraciones que hizo este fin de semana, podría ser el elegido para reemplazar a Raúl Fernández el año que viene.

"No sé si hay algo más ya que pueda hacer en Moto2. Bueno sí, lógicamente, ganar el título, pero cuando eso llegue ya estará todo el mercado cerrado. Ahora mismo lo que tengo que hacer es continuar ganando carreras y seguir siendo yo mismo, nada más", añadió el español.

En este sentido y cuando le cuestionaron por su ascenso a la categoría reina, tuvo que morderse la lengua para no desvelar lo pactado: "Hay varias cosas que se están acercando que son bastante positivas y creo que después de hoy serán todavía más claras, así que creo que pronto ya se sabrá algo".

Los hipotéticos planes de Trackhouse para 2027

La llegada de Manu González provocaría la salida de Raúl Fernández. El también piloto español, según las últimas informaciones, parece no entrar dentro de los planes de la estructura norteamericana para el año que viene.

Así, la llegada de González podría venir también acompañada del fichaje italiano Enea Bastianini (ahora en Tech3-KTM), que es quien suena como su primera espada para 2027.

Raúl Fernández se disculpa tras lo sucedido en Mugello

Se marchó muy contento y satisfecho el sábado tras imponerse en la Sprint del Gran Premio de Italia, sobre todo, por todas las informaciones que están saliendo sobre su salida de Trackhouse de cara al próximo curso. Pero el domingo las cosas se le torcieron a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). El piloto español terminó octavo pero acabó siendo noveno al perder una posición por sanción.

Y tras bajarse de la moto, pidió "disculpas al equipo" y reconoció que el error inicial fue suyo: "Es un poco raro lo que ha pasado porque cuando he frenado, he frenado en el mismo sitio que ayer, tenía clara la referencia, con una buena salida y no sé por qué, cuando he puesto la segunda para entrar en curva no se ha puesto y cuando no se pone la segunda tienes que tirar más de freno adelante, descargar la rueda trasera".

"Justo Marco, en ese momento, que no es culpa de Marco, ha sido la mía por fiarme de su línea, se ha ido abriendo porque iba de lado y con el rebufo he ido detrás y me he ido recto", añadió.

Por último, volvió a disculparse por su papel en la carrera dominical: "No puedo decir nada, solo pedir disculpas al equipo, no puedo decir nada de la carrera, he dado todo y creo que por este pequeño error, al final, cuando estás en una categoría en la que los pequeños detalles hacen la diferencia, un error así nos ha perjudicado en la carrera y a partir de ahí he llegado hasta el octavo, aunque ahora he visto que me han quitado una posición por tocarme con Luca -Marini-".