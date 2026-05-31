Bezzecchi y Jorge Martín firman el 'Centenariazo' en Mugello

Aprilia vuelve a brillar y a imponer su dominio con otro doblete, el tercero de la temporada, en territorio Ducati. Marc Márquez, finalmente, se tuvo que conformar con la séptima plaza

El italiano Marco Bezzecchi ha sumado la cuarta victoria del año y le ha dado la primera a Aprilia en el circuito de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP. Y lo mejor es que lo ha hecho en un día muy especial para Ducati (100 años) y delante de su gente.

Bezzecchi esperó el momento propicio para superar a su compatriota 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), hasta ese momento líder, para escaparse en solitario camino de un cuarto triunfo de la temporada que le hace más líder de la categoría.

Junto a Bezzecchi, en el podio, acabaron su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el italiano Bagnaia.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) aguantó lo que pudo en cabeza de carrera, para terminar séptimo.

Esta vez no falló el autor de la 'pole position', el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que no obstante vio cómo su compañero de equipo Jorge Martín se le colaba en las dos curvas enlazadas del principio del trazado toscano, mientras que el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vencedor de la carrera 'sprint' se colaba en la curva de San Donato.

Ese error de Fernández fue perfectamente aprovechado por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que se puso tras ellos, al igual que su compañero de equipo, Franceso 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que antes de concluir la primera vuelta pasó de la sexta a la tercera posición para delirio de los 'tifosi' italianos.

Jorge Martín lo intentó como pudo

Jorge Martín intentó superar en varias ocasiones a Marco Bezzecchi, pero éste le devolvió en todas las ocasiones la acción, con los dos pilotos oficiales de Ducati muy pendientes de ellos y, de hecho, al comienzo de la tercera vuelta 'Pecco' Bagnaia pasó a la acción y superó a Bezzecchi para liderar por primera vez la carrera.

Otro español, Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), intentó aprovechar un pequeño error a final de recta de Marc Márquez para superarlo, pero a pesar de entrar colado en 'San Donato', recuperó la posición y mantuvo el cuarto lugar, mientras Bagnaia lideraba a ritmo de récord una carrera que no había hecho más que comenzar y estaba programada 23 vueltas.

No se había cumplido todavía el ecuador de la carrera y en la novena vuelta el dúo de cabeza contaba ya con más de tres segundos de ventaja sobre el grupo encabezado por Marc Márquez, mientras que Jorge Martín, tras el susto que sufrió al principio de la prueba, se mantenía en una solitaria tercera posición, rodando entre dos aguas.

Por detrás, Raúl Fernández continuaba su remontada y ascendía hasta la novena posición tras superar al italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), que poco después se fue por los suelos en la curva diez, y rodando al mismo ritmo que la cabeza de carrera.

Poco a poco y con el paso de las vueltas, Marc Márquez fue cogiendo confianza y manteniendo un ritmo que imposibilitó a sus rivales superarlo, en tanto que Jorge Martín parecía recuperar el 'gancho' y recortaba diferencias con el dúo italiano de cabeza de carrera.

Al comienzo de la decimocuarta vuelta, Bezzecchi decidió volver a superar a Bagnaia para evitar que su compañero de equipo Martín les alcanzase, mientras Acosta intentaba adelantar a Marc Márquez y éste le devolvía siempre la acción.

Con Marco Bezzecchi en cabeza, éste incrementó el ritmo de la carrera y en apenas un par de vueltas ya le había metido a Bagnaia más de un segundo y éste se encontraba con Martín pegado a su éste y Acosta doblegaba a Marc Márquez, dando un giro al orden de la clasificación.

Bezzecchi se fue escapando poco a poco de sus rivales mientras Martín cazó y superó a Bagnaia al final de la decimoquinta vuelta para intentar irse tras su compañero de equipo.

Más atrás, Acosta marcó el ritmo del grupo perseguidor, en el que además de Marc Márquez, que intentó recuperar la posición, también había llegado el japonés Ai Ogura, tras superar a Fabio di Giannantonio y a un Fermín Aldeguer que perdía poco a poco el contacto con ellos.

Pero Acosta no se pudo mantener al comando de ese grupo, en el que no pudo evitar que le superasen tanto Ai Ogura como Fabio di Giannantonio, con Marc Márquez tras ellos.

Con las dos primeras posiciones consolidadas por Marco Bezzecchi y Jorge Martín, 'Pecco' Bagnaia supo aguantar la presión final de Ai Ogura para hacerse con el tercer puesto, con Marc Márquez en la séptima posición final.