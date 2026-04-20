Serios contratiempos para KTM en Jerez por culpa de dos bajas

Como se preveía, no llega a tiempo tras su última intervención quirúrgica. Pero lo peor es que su sustituto tampoco podrá competir este próximo fin de semana

El español Maverick Viñales (KTM RC 16) se perderá el Gran Premio de España que este fin de semana se disputa en el circuito Ángel nieto de Jerez de la Frontera al continuar con su recuperación tras someterse con éxito a una cirugía correctiva a finales de marzo.

Viñales decidió retirarse del Gran Premio de los Estados Unidos que se disputó en el circuito COTA de Austin tras descubrirse que un tornillo de una operación anterior en el hombro se había desplazado, si bien su recuperación 'continúa progresando favorablemente', según destaca un comunicado de prensa de su equipo, en el que confirman que el piloto de Roses (Gerona) no estará en condiciones de competir en la carrera de Jerez.

El plan inicial era que el piloto reserva de KTM, el español Pol Espargaró, participara en esa cita, pero una lesión en la mano, sufrida antes de Jerez, le ha impedido cumplir con sus funciones y aunque se 'exploraron' varias soluciones alternativas, el poco tiempo disponible para conseguir un reemplazo adecuado y competitivo ha hecho que el equipo de Viñales participe en el Gran Premio de España con un solo piloto, el italiano Enea Bastianini

Cabe recordar que el italiano consiguió el tercer puesto en la carrera 'sprint' y el sexto en el Gran Premio de Estados Unidos, por lo que confía en mantener esa trayectoria en Jerez y en las próximas carreras europeas.

Maverick Viñales, "decepcionado"

El piloto Maverick Viñales ha usado la nota de prensa de su equipo para comunicarle a sus seguidores que no podrá correr en Jerez: "Es decepcionante no poder competir en Jerez este fin de semana, una carrera importantísima para mí y la primera 'en casa' de la temporada, pero conozco bien mi cuerpo y ahora mismo la prioridad es recuperarme adecuadamente y asegurarme de volver en las mejores condiciones posibles para el resto de la temporada".

Pese a ello, el catalán se muestra optimista: "Todo va por buen camino y el objetivo es estar listo para Le Mans".

El comunicado de KTM para el Gran Premio de Jerez

El equipo Tech3, donde compite Maverick Viñales, ha emitido una nota de prensa esta mañana para explicar el panorama con el que llegarán esta semana a tierras jerezanas: "Aunque su recuperación sigue progresando favorablemente, Viñales no estará en condiciones de competir en su carrera de casa en Jerez".

Como piloto reserva de KTM que es, estaba previsto que Pol Espargaró fuese quien le sustituyera, pero el de Granollers no podrá hacerlo tampoco porque ha sufrido una lesión en la mano sufrida antes de Jerez.

Por último, el CEO de la escudería, Guenther Steiner, ha mostrado su visión sobre el panorama que tiene este próximo fin de semana: "No busco estas situaciones, pero de alguna manera siempre se presentan. Claro que hay cierta ironía, pero la realidad es que no es así como queríamos llegar a Jerez. Primero Maverick se recupera, luego Pol se lesiona la mano, y de repente el plan cambia muy rápido. Hemos analizado las alternativas, pero también debemos tomar decisiones sensatas que sean buenas para el equipo y para el proyecto en general. Lo positivo es que Enea llega a este fin de semana con buen ritmo después de Austin, y eso nos da una base sólida sobre la que construir de cara a la etapa europea de la temporada".