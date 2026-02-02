Álex Márquez es la siguiente pieza del puzzle de MotoGP: La apuesta de KTM

Según Motorsport hay un nuevo fichaje en ciernes en el mundial de MotoGP, en este caso es Álex Márquez, que podría ser la nueva estrella de KTM sustituyendo a Pedro Acosta

Antes de que empiece el mundial 2026 de MotoGP, que arranca a final de mes en Tailandia, sigue el movimiento en el mercado de fichajes de cara a 2027, el año en el que cambia la normativa y por lo que hemos podido ver en las últimas semanas, la parrilla se va a parecer poco a la del curso que comienza ahora. Fabio Quartararo en Honda, Jorge Martín en Yamaha o Pedro Acosta en Ducati, son los rumores más fuertes que han sonado, pero esta semana ha traído uno nuevo y que afecta a KTM, que en visos de perder al murciano ha puesto sus ojos en Álex Márquez.

El segundo clasificado del pasado mundial está actualmente en el Gresini y este 2026 va a llevar la GP26, la misma Ducati que los pilotos del equipo de fábrica, su hermano Marc y Pecco Bagnaia. Sin embargo, nunca ha escondido que su objetivo es ser piloto de fábrica y según Motorsport el lugar para hacerlo es KTM. Esto significaría un viraje muy importante en Mattighofen, donde pasarían de Acosta y Brad Binder a una dupla formada por el de Cervera y Maverick Viñales, que parece la otra apuesta para ascender desde el Tech3.

Gresini por ahora, pero sin cerrar puertas

Esta semana son los tests de Sepang y allí ha comentado que ahora están centrados en para tener las mejores opciones cuando llegue el momento de decidir, empezando por el su equipo actual, pero abriendo puertas: "No esconderé que Gresini es la opción más sólida, pero es verdad que a lo mejor es un momento para arriesgar, porque no sabes qué moto será la más competitiva con el nuevo reglamento". Eso sí, por sus palabras no parece que vaya a demorarse mucho en decidir: "Más del 50% de la parrilla tendrá el futuro cerrado antes de la primera carrera. Muchos equipos, muchas fábricas tienen la necesidad de cerrar pilotos pronto para que no se escapen".

Pero lo que está claro es que su próximo paso es ascender a un equipo oficial, más allá de que antes quiere lograr en la campaña que entra un resultado destacable: "El objetivo de todos los pilotos es correr en un equipo de fábrica. Pero yo estoy muy contento en Gresini. Cuando llegue el momento decidiré lo mejor para mi futuro, pero de momento me quiero centrar en esta pretemporada". Por lo pronto mañana empieza los tests en Malasia, en tres semanas estarán en Burinam, donde del 26 al 28 arranca el calendario mundialista.