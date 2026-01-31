Honda empieza 2026 dominando en Sepang de la mano de Aleix Espargaró

El mundial 2026 de MotoGP está a punto de empezar y este fin de semana ha sido el Shakedown, en el que Aleix Espargaró ha sido el más rápido con su Honda

El mundial de MotoGP 2026 está a punto de empezar, algo que será a finales del próximo mes, sin embargo, antes es el momento en el que los principales equipos y pilotos prueben las novedades que se van a encontrar en sus motos. Eso será la semana que viene en Sepang, pero estos días, en la misma pista, ha tenido lugar el 'Shakedown' en el que ya se han podido ver los primeros movimientos. Y por ahora las sonrisas están en el garaje de Honda, pues los nipones, gracias a Aleix Espargaró, han sido los más rápidos.

Aleix cerró con el mejor tiempo en el circuito de Sepang la tercera y última jornada del 'Shakedown', este ensayo reservado a probadores, debutantes y a las marcas que están en el rango D del sistema de concesiones en el que pudo probar la máquina que llevaran este curso los pilotos de la marca nipona, toda vez que una vez que lograran pasar del nivel D al C de concesiones en la último prueba del año en Montmeló, perdieron la posibilidad de estar en estas pruebas, lo que habla del aumento de nivel desde de el ex de Aprilia llegó a la Hamamatsu.

Las japoneses se dejan ver y en Ducati no se pueden sacar conclusiones

Al igual que ocurrió en la primera jornada, aunque esta vez con mejores tiempos, el mayor de los Espargaró dominó los entrenamientos con un crono de 1:57.173, casi un segundo más rápido que hace dos días. Su hermano, Pol, a lomos de la KTM, se quedó en 1:57.299, a 126 milésimas. Mientras que el francés Fabio Quartararo y Yamaha concluyeron terceros con 1:57.690, a 517 milésimas de la cabeza, por delante de otro español, Alex Rins que mejoró con su Yamaha en el tramo final hasta los 1:57.892, y del australiano Jack Miller, que marcó 1:58.094, a 921 milésimas.

Entre los primeros se coló el brasileño Diogo Moreira en sus primeras vueltas con la Honda del LCR, sexto, que pasó de registrar 1:59.930 en la segunda jornada a reducir ese crono hasta 1:58.338, lo que supuso una gran mejoría y acabar por delante de otro probador español de KTM, Dani Pedrosa, que terminó con 1:58.464. En Ducati, el único piloto de pruebas que ha rodado estos días en el trazado malayo, el italiano Michele Pirro, estuvo trabajando duro a pesar de sufrir un par de caídas durante el evento y concluyó noveno.

Todo esto sirve de antesala antes de que llegue el momento donde ya sí, estén todos los pilotos oficiales en la pista, algo que ocurrirá desde este martes y hasta el jueves en la misma pista de Sepang, pasando después, del 19 al 21 del febrero, a Burinam, donde podrán rodar antes del inicio del calendario una semana más tarde en la misma pista tailandesa.