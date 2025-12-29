Dani Pedrosa mira hacia el reglamento de 2027: ''Habrá más opciones de recuperar posiciones''

El piloto probador de la marca austriaca ha detallado como progresa el desarrollo de la nueva moto y ha puesto el foco en los los grandes retos del próximo reglamento

MotoGP ya mira a 2027 y en KTM el trabajo avanza sin improvisaciones. Dani Pedrosa, tres veces campeón del mundo de motociclismo sigue desarrollando su carrera, ahora como piloto probador de KTM. Asegura en unas declaraciones recogidas por Motorsport que ''hasta ahora, todo va según el calendario que KTM ha establecido para la nueva moto''.

Dani Pedrosa y los cambios que se avecinan

El gran salto de de Pirelli a la categoría reina es para KTM un proyecto cargado de ilusión, ya que en casi todas las demás categorías trabajan mano a mano, lo que podría darle cierta ventaja. Dani Pedrosa habla sobre cuando darán el paso a los neumáticos de la marca milanesa, dejándolo para 2027 ''porque simplemente tiene más sentido''. Aclara que no tienen ''prisa, pero, por supuesto, tampoco queremos alargar demasiado el asunto'' para no retrasar la adaptación.

Una experiencia que Dani Pedrosa ya vivió cambiando de Michelin a Bridgestone en 2008 y el mismo cambio a la inversa en 2016: ''Es bastante significativo, la verdad. Es algo muy radical''. Aunque lo que realmente marcará el cambio serán los compuestos: ''dependerá de si la diferencia es grande o pequeña'' afectando también a ''cocas como la rigidez, el estilo de pilotaje, la forma de frenar, de utilizar el acelerador o la agresividad con la que se dirige la moto en las curvas''.

Los cambios en otras categorías

En categorías inferiores, poniendo de ejemplo Moto3 y Moto2, el cambio de neumáticos ha marcado ese distintivo: ''Hemos visto como mejoraban los tiempos por vuelta, y he hablado con algunos equipos. Han tenido que hacer cambios en el chasis y en el estilo de pilotaje''. Pero remarca lo fundamental: ''Sobre todo, los pilotos han tenido que adaptarse''.

Un proceso de adaptación que Pedrosa sabe que en algunas motos podría ''funcionar casi a la perfección'' mientras que otras se quedaría ''completamente fuera de juego'' lo que asegura que ''dependerá mucho de estos detalles''. Aunque el catalán también quiso dejar claro: ''Desgraciadamente, no estoy autorizado a revelar nada. Está en el contrato''.

La nueva normativa

Al igual que ocurrirá en Fórmula 1 en 2026, todo cambiará en MotoGP también, aunque un año después. El reglamento marcará el inicio de una nueva era técnica, con el objetivo de reducir las velocidades punta, mejorar la seguridad y devolver el protagonismo al talento del piloto frente a la tecnología. Unos ajustes que ayudará al espectáculo, ya que tal y como dice Dani Pedrosa: ''Las salidas también cambiarán. Hoy, vemos que las salidas son bastante predecibles [...] Si haces una buena salida, básicamente estás bien posicionado para la primera curva, siempre que tengas una buena posición de arrancada. Creo que podrás recuperar más posiciones. Eso abre de nuevo la batalla en la pista''.