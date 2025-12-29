Pedro Acosta sigue siendo el sueño de Valentino Rossi

Fichar a Pedro Acosta es el viejo anhelo del VR46, algo que ya se ha convertido en algo que se escapa de los mentideros del paddock, como ha confesado Pablo Nieto

El mercado de fichajes de MotoGP de cara a 2027 va a ser uno de los más abiertos que se han visto jamás. Apenas hay pilotos con contrato, lo que va a hacer que todos los grandes equipos entren en una puja importante por tener a los mejores. Y entre ellos hay un nombre que parece la guinda para cualquier proyecto, por juventud, nivel y por mera disposición a cambiar de aires. Sí, estamos hablando de Pedro Acosta, que con las dudas en torno al proyecto de KTM parece más que conforme con abandonar la estructura austriaca si hay una buena opción sobre la mesa.

Entre las posibilidades destaca una por encima de todas, la del VR46. El equipo de Valentino Rossi ha tenido desde hace mucho el anhelo de firmar al piloto de Mazarrón, quien a su vez quiere una Ducati para tratar de pelear contra los grandes. Fichar a Acosta es un sueño y ya no lo niegan desde la escuadra, donde lo esperan con los brazos abiertos, como ha confesado el director del equipo, Pablo Nieto: "Sería un sueño tener a Pedro Acosta en nuestro equipo. Nunca sabes lo que puede pasar en el futuro. Estamos abiertos a Pedro y a todos los pilotos rápidos“.

DiGia, Morbidelli y la GP25

De cara a este 2026 que se presenta hay ciertas dudas en torno al VR46. El motivo no es otro que después de un curso complicado en el que ni Fabio Di Giannantonio ni Franco Morbidelli han cumplido con las expectativas, han optado por cambiar y mucho el material, dando un paso atrás. Este curso DiGia gozó de la GP25, es decir, la moto de fábrica que llevaban Marc Márquez y Pecco Bagnaia, mientras Morbi pilotaba la GP24, y de cara al nuevo curso han cambiado las tornas. Ahora ambos pilotos estarán con la GP25, sin dar el salto a la GP26, que esta vez recaerá en Álex Márquez, piloto del Gresini.

Además, entre los dos pilotos italianos habrá algo más en juego, pues quien sea capaz de dominar a su compañero, tendrá muchas más opciones para mantenerse en el equipo en 2027 si finalmente se confirma el fichaje de Acosta, o incluso el de otro nombre con potencial que pueda ascender de Moto2 o venir de otro equipo de la parrilla. Las opciones son muchas y seguir en MotoGP pasa por hacer un buen año este curso.