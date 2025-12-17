Jorge Lorenzo enciende la mecha entre Viñales y Pedro Acosta

El balear se ha convertido en el nuevo 'coach' del piloto catalán y no tiene dudas de que es mucho mejor que el murciano

Hace dos semanas saltó una noticia bomba en MotoGP. Jorge Lorenzo se convertía en el 'coach' personal de Maverick Viñales con un objetivo claro: ser campeón del mundo.

Y mientras algunos dudas de esta alianza, cabe recordar que fue el catalán quien le relevó en su día en el asiento de Yamaha, ellos han visto que este es el momento adecuado para buscar el broche de una carrera en la que siempre se ha tenido que conformar con ser tercero o, incluso, cuarto. Ahora, como piloto de KTM, Viñales tiene una fuerte competencia en su equipo, Pedro Acosta. Pero Jorge Lorenzo lo tiene claro: su pupilo tiene más talento y velocidad.

Así de claro lo ha dejado en una entrevista en Motorsport.com: "Hay quien dice que no llegaremos juntos ni a Buriram, pero a mi lo que diga la gente siempre me ha dado igual", suelta Lorenzo, al otro lado del teléfono, en conversación con Motorsport.com.

"Empezamos a hablar cuando todavía estaba en Aprilia, y este año nos reunimos en Indonesia. Allí, Maverick me dijo que se iba a volcar conmigo, que se convertiría en un soldado. Mi intuición me decía que era un tipo que se tomaba las cosas en serio. Y lo cierto es que me he encontrado a un chico muy tranquilo, muy maduro, y en un estado muy zen", manifiesta el expiloto balear.

Lorenzo le ha diseñado un plan de trabajo similar al que le llevó a él a ser campeón del mundo hasta tres veces en MotoGP. El programa en sí, según ha detallado en dicho medio, es multidisciplinar y combina ejercicios técnicos encima de la moto, con otros más físicos y corporales (estiramientos), y también hay espacio para los mentales (meditación).

Y para quienes dudan sobre esta fusión, Jorge pone un ejemplo claro: "En el tenis, desde los años 70, todos los jugadores han tenido extenistas como preparadores. En el fútbol, el entrenador es importantísimo. En el motociclismo, hasta ahora, la gente simplemente iba a entrenar y a dar vueltas. Estaban a años luz de atletas, gimnastas y demás. Si lo analizas, mi padre fue el primer entrenador puro. Ojalá yo hubiera tenido a mi lado a un campeón del mundo como Doohan o Biaggi, y a un entrenador de técnica como mi padre, con todo el conocimiento que ha acumulado".

Y es que Jorge Lorenzo sabe que para llevarte la corona son muchos los detalles que tienes que cuidar: "Son tantas cosas las que te lleva a ganar o a no hacerlo, que hay que tocarlas todas. La primera ya la tiene, que es el talento. Luego está la moto; después, el aspecto físico, y luego, el mental. La moto es aquello que puede condicionarte, porque, cuando ya le has sacado el máximo nivel de rendimiento, te puede limitar”.

Por último, resalta a su discípulo por encima del resto: “Yo nunca había visto un piloto con tanto talento como él. Yo no solo quiero ganar, sino que quiero dominar. Ahora, mi objetivo es que Maverick sea el primer piloto de KTM este año. Será difícil, porque Pedro Acosta es muy bueno y lleva muchos años trabajando muy fuerte. Pero a nivel de velocidad y talento, Maverick es mejor; tiene más que él”.