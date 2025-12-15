Jorge Lorenzo señala el mayor peligro de Marc Márquez como rival

El expiloto define al campeón de MotoGP de este año como un killer cuando está en carrera

Jorge Lorenzo es uno de los pilotos más queridos de la MotoGP, siendo uno de los nombres españoles que más ha sonado en la categoría. Consiguió hacerse con tres títulos en la categoría reina, toda una leyenda made in Spain. Hace unos meses, en el podcast The Wild Project, habló sobre Marc Márquez, diciendo que era todo un 'matador' en las carreras.

Marc Márquez es un killer

''Como persona es un tío muy normal, muy de pueblo, pero en la pista es un killer como lo era yo, como era Pedrosa, como era Stoner o Rossi. Él era aún más killer, no le importaba tirarte fuera de la pista y de hecho tiró a muchos pilotos en 125, 250 e incluso en MotoGP, los tiró literalmente y pagó por ello muchas veces'', dijo haciendo un perfil de Marc Marquez, el que fue su compañero de Honda en su último año en activo, dejando claro el estilo agresivo del de Cervera.

Un piloto que iba a por todas, sin importar las consecuencias, tal y como cuenta Jorge Lorenzo: ''Era muy peligroso como rival porque era el único al que no le importaba hacerse daño, los demás no nos queríamos hacer daño. Eso le hacía peligroso, le daba igual caerse o romperse algo''

Jorge Lorenzo: ''Ha ganado por esa ambición''

Un killer que ante todo quería ganar: ''Era un pitbull, no aceptaba hacer un segundo o un tercero. Stoner o Pedrosa, si tenían un mal día, aseguraban los puntos de ser segundo o tercero y ya pensaban en la siguiente carrera, pero él no, cada vez te quería ganar. Y cuando encuentras a alguien así es complicado. Por un lado, él ha ganado tanto por esa ambición desmedida de querer ganar siempre, pero también le ha aportado muchas caídas y esa caída de Jerez 2020 le ha apartado de ganar los últimos tres o cuatro Mundiales''.

La temporada 2019 fue un contraste extremo para Honda, con un Lorenzo que sufrió una temporada de pesadilla marcada por lesiones graves y problemas de adaptación a la moto, lo que aceleró su retirada. Por otro lado, Marc Márquez se llevó por completo el campeonato, ganando 12 carreras y subiendo al podio en casi todas las demás, con la honda RC213V adaptada al completo a su estilo de pilotaje. Un dream team que no perduró en el tiempo, pero que fue toda una revolución al juntar a dos de los pilotos más laureados de la parrilla.