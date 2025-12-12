Marc Márquez y Bagnaia, la dupla que Ducati quiere llevar al éxito en el 2026

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, manda un mensaje lleno de positivismo a sus pilotos con el objetivo de llegar a la cima en 2026

La llegada del 'campeonísimo' Marc Márquez a Ducati ha rehabilitado un equipo que ansiaba caras nuevas, pero sobre todo, nuevos triunfos. El de Cervera tomó la dura decisión de dejar el equipo que le hizo llegar a lo más alto en seis ocasiones con Honda, para después pasar uno de sus peores momentos profesionales debido a varios infortunios que lo tuvieron alejado de los circuitos. Y este año lo ha vuelto a hacer, conquistando de nuevo el título mundial al que abraza con cariño.y que ha hecho a los italianos soñar a lo grande.

Ducati confía en Marc Márquez

Ahora solo queda pensar en 2026, con la mente fría y sin que se nuble por los éxitos, con un año en el que la competitividad va a ser clave debido a que otras marcas como Aprila o KTM pretenden subir al máximo su calidad para poder entrar en la lucha por el campeonato. En cuanto a los objetivos ya de cara al año nuevo que está a la vuelta de la esquina, el CEO de Ductati, Claudio Domenicali, lo tiene claro: ''Hemos vivido una MotoGP que nos ha visto alcanzar un gran éxito en los últimos tiempos: cuatro títulos mundiales de pilotos consecutivos es un resultado increíble, extraordinario''.

''Conocía el talento y la determinación de Marc Márquez, pero no esperaba descubrir a un chico con una gran capacidad para trabajar en equipo. En 2026 queremos lograr éxitos con él y Pecco Bagnaia juntos, para llevar a lo más alto a nuestros dos pilotos'', elogiaba al catalán y al italiano, aunque insistiendo en Márquez. ''Sabíamos que Marc era excepcionalmente fuerte, pero superó nuestras expectativas. Somos campeones del mundo por cuarto año consecutivo, demostrando que cuando el talento, las habilidades y la dedicación se unen, la línea entre lo posible y lo extraordinario desaparece'', concluyó.

El análisis de la temporada de Pecco Bagnaia

También ha querido recalcar que en 2025 Bagnaia no ha terminado de dar con la clave del éxito, pero que siempre hay margen de mejora, según comenta Claudio Domenicali: ''Fue una temporada compleja. Empezó fuerte, pero tuvo fines de semana difíciles, problemas técnicos y mala suerte. Le daremos todo el apoyo que necesita para volver a ganar, juntos. No es simple competir junto a alguien así, incluso para un campeón. Pero esta experiencia hará crecer a Pecco''. Un objetivo claro para una temporada en la que todo puede volverse más complicado para un eufórico Ducati.