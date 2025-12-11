Ducati pone al VR46 en el punto de mira

Tras un año más que irregular de Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, desde la cúpula de Ducati han puesto el foco en el rendimiento más bajo de lo esperado del VR46

El mundial de MotoGP de este 2025 se ha definido por el dominio brutal de Marc Márquez, el mejor con amplia diferencia, rematando su corona con mucha antelación. Sin embargo, la realidad es que Ducati no ha llegado a tener la temible moto que durante las últimas campañas había convertido la categoría reina casi en una competición ‘mono marca’, en la que solo aquellos que montaban una de las máquinas de Borgo Panigale podían optar a las victorias.

Pero desde la baja de Marc por lesión eso cambió y Aprilia y KTM se acercaron drásticamente. Ni Pecco Bagnaia, ni quien fuera el sustituto del de Cervera, ni el resto de pilotos ducatistas fueron capaces de mantenerse tan superiores. Y uno de los casos más flagrantes ha sido el del VR46, el equipo de Valentino Rossi, que tras el cambio del Pramac a Yamaha asumieron el rol de segunda escuadra, pero las cosas no han salido como esperaban, lo que ha terminado con la cúpula disgustada con ellos.

Así lo ha mostrado Davide Tardozzi, el jefe del Ducati Lenovo, equipo de fábrica, que si bien ha valorado positivamente el trabajo de la escuadra, pues como esperaban han demostrado lo “profesionales” que son, no lo han podido traducir en resultados, algo que en su opinión también se debe al rendimiento de los pilotos, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, sospechosos habituales por su irregularidad manifiesta: “Por alguna razón Frankie y Diggia no rindieron correctamente durante la temporada. Tienen altibajos y eso no le da al equipo lo que merece, porque el equipo estaba trabajando muy bien".

El peso, para el Gresini

Desde que Ducati dejó de tener ocho monturas -cuatro nuevas- en el mundial, pasando a las seis, con tres pata negra, el desafío de esa tercera máquina creció aún más y ese es uno de los factores que han lastrado y mucho a DiGia este 2025. No obstante, todo va a cambiar muy drásticamente a partir del próximo curso, pues será el equipo Gresini quien asuma el reto de pelear con los ‘grandes’ en igualdad de condiciones. El agraciado será Álex Márquez, quien tras ser subcampeón del mundo con la GP24, da un salto brutal y tendrá en la GP26 la responsabilidad de, junto a su hermano Marc y Pecco Bagnaia, ser piloto oficial ducatista, con opinión en el desarrollo y, por otro lado, como candidato a ascender al Lenovo en 2027.