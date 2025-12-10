Una estrella llega a MotoGP: “Va más rápido que Marc Márquez en motocross”

Diogo Moreira es uno de los dos rookies que llegan este año al mundial de MotoGP y el brasileño, campeón de Moto2 en 2025, es un talento superior, como ha explicado su nuevo jefe, Lucio Cecchinello

Dar el salto a MotoGP desde las categorías inferiores es cada vez más complicado, pues los pilotos son más jóvenes, más rápidos y más jóvenes, por lo que las plazas en la categoría reina son muy escasas. De hecho este 2026 tan solo van a llegar dos nuevos nombres, los de Toprak Razgatlioglu, todo un campeón del mundo de Superbikes y que ya con su experiencia viene a pelear con la Yamaha; y también Diogo Moreira, este si que es mucho más joven y tras ganar Moto2 en 2025 será la nueva estrella de una Honda muy necesitada de talento.

El LCR será la nueva casa del brasileño, en el retorno de un piloto del país sudamericano a MotoGP. La montura de Hamamatsu ha ido de menos a más y ahora mismo tiene potencial para dar alguna sorpresa a los capos, y el joven carioca tiene las armas para conseguirlo. Así lo piensa su nuevo jefe, Lucio Cecchinello, quien tiene claro que con él pueden optar a ser competitivos: "El proyecto con Diogo es muy interesante, porque es muy joven y va en moto desde que tenía tres años y esto es ya una garantía. El padre lo subió a una moto de motocross pequeñísimo y la cosa positiva con Diogo es que ha demostrado ser rápido con todas las motos que ha pilotado".

Un talento muy completo

De hecho esa es una de sus grandes armas, la versatilidad, pues ha conseguido funcionar en casi cualquier montura. Ya sea en Moto3 o especialmente en Moto2, e incluso sobre la tierra, lo que habla de su talento natural al mando. De hecho, sobre la tierra es posible que corra incluso más que Marc Márquez, como ha confesado el propio Cecchinello: "Julià, el padre de Marc Márquez, me dijo: 'va más rápido que Marc... ¡en motocross!'. Ha participado una vez en el Mundial de Supermoto y terminó segundo, en el Ranch de Rossi de fue el más rápido“.

No obstante, ahora da el salto a la parrilla con más nivel del planeta y va a tener que pelear con el propio Márquez en su carrera, pero no solo él, si no que los Bagnaia, Quartararo o incluso su compañero de equipo Johann Zarco. Todos ellos se lo van a poner muy complicada y le van a obligar a hacerse con la Honda lo más rápido posible, empezando por los tests de pretemporada de final de enero.