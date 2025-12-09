Toprak Razgatlioglu se salta el protocolo y explica las diferencias entre Superbikes y MotoGP

Tras estrenarse a los 29 años en MotoGP en el pasado test de Valencia, el piloto turco ha comentado sus primeras sensaciones en la categoría reina del motociclismo

Toprak Razgatlioglu ya es piloto de MotoGP a todos los efectos. Algo con lo que llevaba soñando desde niño y que le ha llegado a los 29 años, en plena madurez profesional y personal. Y lo mejor es que ha llegado con ganas de hacer mucho ruido.

Tras acaparar todos los focos en el primer test oficial de la próxima temporada celebrado en Valencia, ha reconocido que esta categoría no tiene nada que ver con Superbikes y que, sobre todo, lo ha notado en una cosa.

El tricampeón mundial de SBK se comprometió con Pramac, satélite de Yamaha, y, en la gala de entrega de premios de la FIM celebrada el pasado fin de semana en Suiza, se saltó todos los protocolos contractuales y explicó en Speedweek sus impresiones en estas primeras semanas pilotando una motoGP: "La primera sensación es que todo era completamente distinto, no solo la moto, también todo lo demás, también el paddock. Reconozco que fue una sensación extraña, la cantidad de gente y cámaras que había me puso un poco nervioso en aquella primera salida".

Tras la cita en Cheste, luego se subió a la moto en un test privado en Aragón el pasado 10 de noviembre: "En la moto también es todo diferente respecto a la SBK, pero la mayor diferencia es la posición de pilotaje. Para mí eso es muy importante. El primer día trabajamos mucho en mi posición en la moto. La sensación con la rueda delantera y la frenada todavía puede mejorar. Solo teníamos una moto disponible y el primer día había pocas piezas nuevas".

En este sentido, su peculiar forma de pilotar y su tamaño, Toprak ha obligado a su nuevo equipo a modificar su moto: "Yamaha traerá semimanillares modificados, algo más altos. Después, están las demás cosas como los frenos, los neumáticos, la aceleración… en resumen, todo es distinto".

Y es que como todo cambio, el suyo necesitará un periodo de adaptación. Pero se mantiene positivo desde el principio: "La sensación no fue para nada negativa, aunque al principio no apreté en absoluto. Solo he pilotado la V4, así que no puedo comparar, pero en la recta la MotoGP es muy, muy rápida. El primer día no fui muy rápido; el segundo, sí".

El dulce detalle de Razgatlioglu con su nuevo equipo

El piloto otomano quiso tener un detalle con su nuevo equipo y confesó que el primer día le llevó a todos sus compañeros del garaje unos dulces típicos de su tierra: "El ambiente en el box es muy bueno. El equipo me ha mostrado mucha cercanía. Jack Miller también es genial, es un tipo normal dentro de este paddock tan diferente. Trabajar con él es agradable y para mí eso es algo muy importante".