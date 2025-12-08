La dura realidad de Pecco Bagnaia con la Ducati: “Se veía claramente que estaba sufriendo”

Pecco Bagnaia ha sido una de las noticias más negativas del año en el mundial de MotoGP, pues nada le ha salido bien con la Ducati, sufriendo carrera a carrera, en una imagen muy dolorosa para todos los aficionados

El mundial de MotoGP ha tenido este 2025 una figura polarizante que lo ha dominado de cabo a rabo con una solvencia abrumadora, Marc Márquez, en un retorno de leyenda a lomos de la Ducati GP25. Sin embargo, no se puede negar que también ha habido otra parte que ha sido todo lo contrario y que estaba muy cerca de él, en el otro lado del box del Lenovo, Pecco Bagnaia. El turinés no ha podido sacar a relucir todo su talento y el potencial de la moto, algo que ha hecho que termine 5º en el certamen, lejísimos de lo que se esperaba de él.

No obstante, más que los resultados el problema de Pecco ha sido de sensaciones. Y es que apenas ha conseguido mostrar todos su talento, más allá del en el Gran Premio de Japón, donde con un doblete brutal si que recordó al piloto que llegó a ser bicampeón del mundo en 2022 y 2023. En esos términos se ha mostrado el ex piloto y ahora analista Sylvain Guintoli, quien ha destacado el paso atrás del transalpino: ”La historia de Pecco este año ha sido dolorosa de contemplar, la verdad sea dicha. Se veía claramente que estaba sufriendo y que eso le estaba afectando incluso en lo anímico. No fue agradable verle sufrir tanto porque Pecco es un piloto fantástico".

Muchos problemas vienen de la Ducati

Para el galo hay mucha parte de los problemas que salen de la moto, pues es por ella por lo que Pecco no está siendo capaz de encontrarse cómodo a lomos de la montura de Borgo Panigale, especialmente con el tren delantero, que “lo es todo”, especialmente con las motos actuales de MotoGP. Y es que hay que sentirlo bien para “poder parar la moto de forma eficiente, sin alterar la carga en la entrada de curva. A partir de ahí puedes ser suave y mantener la velocidad. Todo está conectado".

No obstante, Guintoli cree que Pecco más pronto que tarde va a volver a ser el que era y de nuevo estará peleando por todo. Brotes verdes como el de Motegi invitan a pensar eso y a la vez tiene detrás a un genio como Gigi Dall’Igna, quien es la persona indicada para volver a darle una moto que le permita explotar al máximo todo el talento que atesora en sus manos y que le ha llevado tantas veces a triunfar.