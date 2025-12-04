Despedida de uno de los hombres de Ezpeleta en MotoGP

El estadounidense Dan Rossomondo dejará la organización el próximo mes de enero y el máximo dirigente de la categoría reina no ha dudado en dirigirle unas emotivas palabras

El estadounidense Dan Rossomondo ya no será el responsable comercial de la mayor competición internacional de motociclismo y dejará la organización a partir de enero de 2026, según ha informado este jueves Moto GP.

Rossomondo llegó a la Moto GP en 2023 proveniente de la NBA, en la que hizo papeles de ejecutivo y donde trabajó en diferentes líneas de negocio, tanto a escala nacional como internacional, en busca de patrocinios.

"Dan ha sido una parte importante de la evolución comercial de MotoGP y un miembro de confianza de nuestro equipo directivo. Agradecemos su dedicación y el impacto positivo que ha tenido en el deporte. Le deseamos lo mejor para el futuro" subrayó Carmelo Ezpeleta, director general de Moto GP.

El propio Rossomondo también ha tenido un cariñoso mensaje de despedida para sus compañeros de semejante viaje: "Quiero agradecer a Carmelo y al equipo todo su apoyo durante los últimos tres años. Disfruté aprendiendo sobre este increíble deporte y me he convertido en un auténtico aficionado. De ahora en adelante, animaré su continuo éxito desde Estados Unidos mientras regreso a casa para pasar más tiempo con mi familia".

Por el momento, no se han dado pistas sobre quién relevará a Rossomondo en un puesto tan clave dentro del organigrama de MotoGP. El comunicado reza así: "Desde su incorporación en 2023, Dan ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la estrategia comercial de MotoGP, creando un gran equipo, ayudando a desarrollar la nueva identidad de marca y preparando el negocio para el éxito a largo plazo".

Y, por último, se ha conocido que Dann seguirá asesorando a Carmelo Ezpeleta, Director General de MotoGP. Por el momento, seguirá proporcionando orientación estratégica a Carmelo Ezpeleta y al equipo directivo durante el periodo de transición para garantizar la continuidad en este mes.

MotoGP renueva a uno de sus socios más antiguos

Por otro lado, Motul y MotoGP han renovado su acuerdo por otros cinco años, hasta 2030 incluido. La implicación de Motul en MotoGP abarca el patrocinio durante cada temporada, una amplia variedad de campañas e iniciativas para seguidores y entornos digitales, y el patrocinio titular del Gran Premio Motul de Japón y el Gran Premio Motul de Valencia.

Motul y MotoGP son socios desde hace más de 15 años. Esta relación a largo plazo siempre se ha centrado en la implicación de la afición y en los eventos, aprovechando activaciones 360° y campañas online que combinan el legado de Motul en las carreras y su excelencia técnica con los valores compartidos de MotoGP, competencia e innovación, como el deporte más emocionante del mundo. Otros cinco años de colaboración buscan construir sobre esa base para llevar MotoGP a audiencias aún más amplias.