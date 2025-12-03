Las estrellas del deporte español se rinden ante Marc Márquez en su documental

La primera entrega de 'Volver' ya ha visto la luz y en ella aparecen Rafa Nadal, Pau Gasol y Alexia Putellas, entre otros, comentando la hazaña del piloto catalán

Marc Márquez ha hecho historia en MotoGP y en el deporte en general en este 2025. Y es que muy pocos han firmado una hazaña como la suya: ser ocho veces campeón del mundo, estar a punto de retirarse por una lesión y renacer de sus cenizas para volver a coronarse en la categoría reina del motociclismo.

Y para que quede en los anales, qué mejor que filmar un documental como el que ha estrenado esta semana el de Cervera. Bajo el título de ‘Volver’ y en DAZN se puede ver ya el primer capítulo sobre lo vivido por el piloto catalán. Y como aperitivo, un sinfín de deportistas de elite comentando lo que ha conseguido hacer este curso, algo impensable.

Entre otros, ha sorprendido hasta al propio Rafa Nadal, quien no ha dudado en repasar su trayectoria como muestra de que le ha seguido durante toda su carrera: “Marc, cuando empezó, era alguien muy agresivo, muy espectacular en pista, que sabías que iba a empujar hasta el final. Tenía el impulso, el desparpajo de la juventud. Cuando eres muy joven, tienes muy pocos miedos, con lo cual tienes la frescura de ir al límite; Marc la tenía y, aparte, con un talento muy especial. No creo que fuera un piloto que fuera a jugar con la calculadora, intentaría ganar fuera cual fuera la situación. Esto le hacía un piloto único y muy espectacular”.

Y en este sentido, se deshace en elogios por lo que ha conseguido hacer en 2025, algo que él no pudo hacer por mucho que intentó despedirse a lo grande: "Tiene mucho mérito. Alguien que ya ha ganado todo lo que tenía que ganar y mucho más y ha mantenido la ilusión para querer seguir. Ha tenido que sufrir. Todas las cosas que ha tenido que ir haciendo que, al final, te generan un estrés diario y una incomodidad en tu día a día, muchas veces una infelicidad, porque, al final, tienes el objetivo y la pasión por seguir haciendo algo que te encanta. Es fácil decirlo, pero, realmente, asumir el reto de verdad, de querer hacerlo y querer hacer el esfuerzo diario es un trabajo enorme".

Rafa Nadal y Marc Márquez se inspiraron mutuamente

En este primer episodio, el propio Marc Márquez confiesa que Nadal fue clave en su vida: “A mí siempre me ha emocionado el deporte, me ha inspirado. Si el deporte tiene algo es que inspira a los demás. Si él dice que le inspiró... Es evidente que la final de Australia 2022, es un momento que, viniendo de dónde venía, a personas que están viviendo una situación similar, complicada, como la que yo estaba viviendo, les puede dar una inyección de energía. Yo creo que Marc es un apasionado del deporte y de la vida. Se diría: ‘Él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer’”.

Pau Gasol es otro de los protagonistas de esta primera entrega: "Han sido unos años que no han sido nada fáciles para Marc. No fue fácil gestionar otro tipo de realidad. Cuanto más alto estás, cuanto más alto llegas, la caída es más fuerte, el bajar de esas alturas se nota mucho más. Es más difícil mantenerse los pies en el suelo y, luego, levantarse. Poco a poco, gestionar esas ganas de querer competir, querer volver a ser el mejor y tu cuerpo, tu cabeza o las circunstancias no te lo permiten".

Alexia Putellas entiende que pensara en retirarse

Por último, aparece Alexia Putellas, quien también sabe lo que es tener que hacer frente a una lesión grave y tener que empezar de cero: “A toro pasado, él ha reconocido que volver fue un error, pero lo puedo entender. Cuando estás en modo competición, te enfrentas a límites que, con el tiempo, ves que no eran sanos o no eran los que convenían, pero en ese momento no te estás dando cuenta. Eso también te ha llevado a victorias, a llegar a límites insospechados, pero, otras veces, te pasan factura, pero lo entiendo, cuando estás en modo competición, vas a ganar”.

Y cuando le preguntan a la futbolista si le hubiera sorprendido que hubiera colgado el casco, contestó lo siguiente: “¿Retirada? Entiendo perfectamente que se le pasara por la cabeza, pero, luego, acaba ganando esa pasión que es natural, que va intrínseca en el deportista, de querer superarse, de querer volver. Por un momento, puedes pensar que estas en paz, porque él también venía de un ciclo súper ganador, pero tienes ese cosquilleo ahí dentro de intentarlo todo para al menos poder decir que lo he intentado”.