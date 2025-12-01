Davide Tardozzi se vuelve a rendir a Marc Márquez

Marc Márquez ha dominado con puño de hierro este año en MotoGP, pero más allá de eso, Davide Tardozzi tiene claro que el de Cervera es mucho más que uno de los mejores pilotos de la historia

La resaca del mundial de MotoGP sigue presente después de lo que ha conseguido Marc Márquez este 2025, arrasando en su estreno con la Ducati de fábrica, dominando a sus rivales con una superioridad de otra época. Después de superar el calvario de las lesiones que casi le retira y que acabó al decidir salir de la marca que le acompañó casi toda su vida, Honda, el catalán encontró en Borgo Panigale, primero en el Gresini y después en la escuadra de fábrica, un nuevo motivo para sonreír. Y no solo él, pues fue un camino de dos vías, tal y como ha confesado el que ha sido su jefe este curso, Davide Tardozzi.

El ‘team principal’ del Ducati Lenovo ha vivido muy de cerca las dos caras del motociclismo profesional, al tener en un lado del garaje a Marc Márquez destrozando récords, y en el otro a un Pecco Bagnaia hundido en la miseria de ser un campeón herido. Por esos procesos ha pasado un Tardozzi que ahora, ya con el reposo de varias semanas que permite aclarar las ideas, solo ha tenido buenas palabras hacia un Marc Márquez que se ha adaptado a la perfección a todas las novedades de su vida.

Mucho más que un piloto legendario

Y es para el italiano lo mejor de Márquez no es su faceta de piloto, y decir eso de un astro como él, es que dejar claro que la persona que hace debajo del casco, es excepcional: "Siempre he dicho durante la temporada que lo primero que me impresionó sobre Márquez es él como el hombre, el chico, que todavía es un chico para mí. Mucho más que el piloto, que el profesional. Creo que la humanidad, la manera en la que lidera el proyecto y como trabaja con los mecánicos ingenieros es algo que no he visto nunca antes, sinceramente".

La llegada del 93 levantó mucha polvareda en su momento, pues fue fruto de una decisión dolorosa entre Jorge Martín y él, algo que visto ahora puede ser lógico, pero en ese momento, con el madrileño luchando por un título que terminó ganando, sorprendió más. Y a Tardozzi no le queda otra que vanagloriarse por lo que escogieron: ”Nos hace muy felices la decisión que tomamos el año pasado de escogerle a él, Estuvo perfecto en todo momento, incluso cuando cometía errores se recuperaba y hablaba de la forma correcta”.