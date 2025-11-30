Yamaha se cansa del comportamiento de Fabio Quartararo

Fabio Quartararo no ha escondido lo más mínimo sus problemas con la Yamaha, exponiéndolos en público, tanto que desde la cúpula de la marca japonesa le han dado un toque de atención por su comportamiento

Fabio Quartararo es uno de los grandes pilotos del mundial de motoGP, viviendo siempre en las comparaciones sobre quien es, junto a Marc Márquez, el más talentoso. Sin embargo, a la vez es el gran exponente de la máxima que dice que sin una buena moto es imposible competir. Él lo muestra cada semana, haciendo auténticos milagros en la lucha contra el crono, pero luego cayendo como fruta madura en las carreras, sufriendo los problemas de una Yamaha que en nada se parece a aquella moto que le llevó a ser campeón del mundo en 2021. Además, no se cansa de exponer lo quemado que está.

El francés lleva años apostando ciegamente por los de Iwata, pero cada vez parece más hastiado de todo y últimamente ha ido más allá, dejando claro que si las cosas no varían mucho, en 2027 cambiará de aires, aprovechando los muchos huecos que se abren en la parrilla de cara a ese curso. Sin embargo, al final ser tan claro le ha traído problemas, pues pese a su posición de debilidad, desde Yamaha se han cansado y le han llamado la atención públicamente por este comportamiento, pidiendo una llamada al orden al francés.

Quejarse tanto no ayuda

El encargado de hacerlo ha sido el director de carreras de la marca, Paolo Pavesio, que ha sido vehemente puntualizando que “así no funcionan las cosas en Yamaha”, y aunque entiende su frustración, le insta a dejar esos reproches y amenazas. Porque Fabio aceptó renovar con Yamaha cuando peor estaban las cosas hace dos años, lo que ahora usa Pavesio para dejarle claro que realmente, está donde está por sus arriesgada decisión: “Todos somos profesionales y estamos juntos en este camino. Le ofrecimos la posibilidad de correr para Yamaha y la aceptó”.

Por eso mismo de nada sirven ser tan crítico. “Quejarse demasiado en público no ayuda al compromiso de la empresa” y en esta nueva era en la que se agarran a un clavo ardiendo para tratar de volver a pelear, van a buscar cambiar los modos de ‘El Diablo’: “Las quejas públicas no forman parte de este proceso saludable”. Aunque eso sí, también se están esmerando por darle lo que pide y mejorar la moto todo lo que necesitan: “Hemos reestructurado el departamento de carreras con gente nueva, tenemos un nuevo equipo, un proyecto de Moto2; todo esto nos llevará a un futuro brillante. Tenemos una visión a largo plazo e intentamos mejorar cada fin de semana y en cada carrera”.