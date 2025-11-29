Ducati no deja de alabar a Marc Márquez: "Es algo que nunca había visto antes"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, hace balance de esta temporada de MotoGP y destaca el gran trabajo de Marc Márquez en el equipo, con la gran explosión de su hermano Álex

La temporada de MotoGP ya terminó y es importante que tras un período de descanso, los equipos y pilotos empiecen ya a preparar su próximo año. En el caso de Ducati tienen un importante reto, que no es otro que mejorar una moto que este curso ha sido muy superior a la de sus rivales, pero ya con la amenaza de Aprilia.

Sin embargo, antes de ponerse manos a la obra con la nueva Desmosedici hacen balance de esta temporada para la página oficial de MotoGP. Ha sido Davide Tardozzi, el jefe de equipo de los de Borgo Panigale, quién ha querido hacer un resumen sobre sus pilotos este año, destacando especialmente a Marc Márquez, el campeón del mundo, con el que siempre se deshacer en halagos.

Marc Márquez no deja de impresionar a Ducati

El líder de Ducati esta temporada ha sido indiscutiblemente Marc Márquez, quién ha conseguido conquistar el Mundial y dominar en la parrilla, marcando la diferencia sobre Pecco Bagnaia, quién ha sido quinto en la clasificación general. "Siempre dije durante la temporada que lo primero que me impresionó de Márquez es la persona, mucho más que el piloto o el profesional" confiesa Tardozzi, que destaca tanto la calidad profesional como la personal del español.

"Creo que su humanidad, la manera en que lidera a su grupo, a su ingeniero y a su mecánico, es algo que, sinceramente, nunca había visto antes. Y creo que esa es una de sus mejores cualidades" explica el italiano. "No tenemos nada que decir del piloto profesional porque fue perfecto en cada momento, incluso cuando cometió errores, supo recuperarse y hablar de la manera adecuada" concluye, dejando claro que ha sido una temporada prácticamente perfecta que se ha saldado de la mejor forma.

Álex Márquez ha dado la sorpresa en Ducati

Marc llegaba al equipo ya con un importante estatus en MotoGP, pero Álex, que es doble campeón del mundo en las categorías inferiores, ha aportado mucho más de lo que se espera, y eso que reconocen que tenían claro su potencial. "Apostamos por él, firmándolo el 24 de enero, lo cual significa que confiábamos en él. Al final creo que nos ha devuelto un poco más de lo que esperábamos de él este año" asegura Tardozzi, sabiendo que la próxima temporada la apuesta por Álex es aún mayor al darle la misma moto que los pilotos oficiales.

"El equipo Gresini ha demostrado desde el principio con nosotros que es un equipo fantástico, que compite cada año con varios pilotos" añade el italiano, consciente de que Fermín Aldeguer también tiene mucho que aportar el próximo año.