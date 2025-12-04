Puig, sobre el calvario de Marc Márquez: ''Si físicamente no estás bien, ya puedes ser quien seas''

El director de Repsol Honda en 2020 habla sobre la fatídica lesión del ilerdense en el circuito de Jerez que cambió por completo el ritmo y el número de carreras que corría

''Volver significa quedarme en paz conmigo mismo'', explicaba Marc Marquez en la presentación del documental de DAZN el pasado martes 2 de diciembre. ''Por un lado quieres tirar la toalla, pero no quería que la lesión marcara mi carrera deportiva'', comentó sobre ese oscuro episodio de su trayectoria deportiva. En el primer capítulo, que se titula Caer, el expiloto y mentor de estrellas del motociclismo como Toni Elias o Dani Pedrosa ha hablado sobre aquella lesión que lo cambió todo el 19 de julio en Jerez.

Puig: ''Tenía el brazo que se aguantaba por los pelos''

El team manager de Repsol Honda, equipo en el que se encontraba Marc Márquez, aparece en el documental hablando sobre el momento en el que ocurrió: ''Tienes a un deportista top, premium... y los que estábamos ahí lo sabíamos, tenía el brazo que se aguantaba por los pelos. Él fue muy valiente al tomar la decisión''.

Para Alberto Puig, que alaba la decisión del '93', hay un momento de inflexión clara: ''El momento que decide: ‘Tengo que parar para recuperarme de verdad’ es en el que reconoce que no puede seguir al nivel que él quiere''. Sobre cuál era el estado de la extremidad, el barcelonés es claro: ''Tenía el brazo... para que se entienda, no lo tenía alineado, con lo cual eso te genera unas tensiones dentro del brazo, una pérdida de fuerza, una posición que no es la correcta para ir en moto, te crea una fatiga, un cansancio, un dolor. Una vuelta, dos vueltas, tirar un tiempo rápido, lo puedes hacer, pero una carrera de 45 minutos, con los pilotos que hay, que todo el mundo va rápido, hoy en las carreras se corre a tope, desde la salida, era muy complicado, tienes que estar a tope''.

''Para correr de esta manera, dices: ‘Paro y a ver si me puede arreglar esta gente’, veía que la cosa no iba avanzando como a él le gustaría, en todos lo niveles, sobre todo, a nivel físico, pero nuestra moto, en ese tiempo, no estaba evolucionando mucho'', expone Puig sobre un Marc Márquez que no podía continuar en esas condiciones.

A Marc Márquez se le juntaron ''un cúmulo de circunstancias''

''Fue un cúmulo de circunstancias, que si se te juntan, en este deporte, estás perdido. Si físicamente no estás bien y técnicamente no tienes un soporte importante, ya puedes ser quien seas que el domingo no vas a estar ahí delante'', comenta sobre la temporada en la que, según el director de Repsol Honda, ese año ''hubiera ganado, habría destrozado el campeonato, otra vez''.

Una campaña que se frustró, pero que Puig cree que fue un buen momento para que Márquez decidiese parar a pesar de los buenos resultados: ''Iba muy rápido, iba mucho más rápido que el resto. Sinceramente, no lo digo por nada, creo que era una cosa sabida [...] A veces, el exceso de confianza te hace ir no un poco más rápido, porque en las carreras de motos puedes ir un poco más rápido que el resto, y ese poco es mucho, pero si quieres ir mucho más rápido, al final no puede ser. Yo creo que la confianza que tenía en aquel momento, la rapidez, todo estaba en un nivel súper alto''