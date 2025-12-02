Marc Márquez fija su regreso y sacrifica sus vacaciones: ''Voy justito''

El señala en el calendario el mes de febrero en busca del objetivo de volver en los test de Malasia y ''estar al 100%'' en la primera carrera

Marc Márquez apunta directo a los test de Malasia, deseoso de regresar lo antes posible a competir. El de Cervera ha vivido un auténtico calvario con las lesiones que ha ido arrastrando durante los últimos años, aunque el pasado 1 de diciembre puso algo de luz al final de túnel afirmando que está priorizando su recuperación y que su objetivo es volver en febrero con las pilas cargadas, aunque sin vacaciones de Navidad.

El calvario de las lesiones de Marc Márquez

Las lesiones han perseguido al catalán desde el año 2008, cuando aún estaba intentando destacar en este mundillo. Se fracturó cúbito y radio del brazo derecho esa temporada en 125cc, cuando tenía apenas 15 años. Esta extremidad ha dado varios problemas a través del tiempo a Marc Márquez, teniendo que ser intervenido en 2019 por una dislocación que le había producido los achaques del hombro y metacarpiano izquierdo entre 2015 y 2018.

En el último lustro ha sufrido también algún que otro susto, siendo todo un infierno desde 2020 hasta 2023, donde el campeón de MotoGP tan solo pudo disputar 41 carreras por las lesiones. Una aparatosa caída en el Gran Premio de Jerez en julio de 2020 obligó a Márquez a pasar por el quirófano hasta en cuatro ocasiones debido a una fractura del húmero derecho. En 2022, una volvió a sufrir una diplopía y en 2023 una fractura en el metacarpiano de la mano derecha. Casi dos temporadas sin molestias le han hecho volver a conquistar el motociclismo, pero ya siendo suyo el título, se volvió a lesionar. Aunque el piloto de Ducati ya mira hacia delante y señala febrero en el calendario.

Sin tiempo para vacaciones y apuntando a Malasia

El accidente con Marco Bezzecchi acabó en una fractura en la escápula del hombro lo privó de participar más esta temporada, y sobre su recuperación, ha hablado en El Larguero: ''Esta semana hemos empezado a incrementar más al fuerza. Van respondiendo bien, lo importante es que todos los músculos se activan''. El '93' asume que recuperarse ''requiere tiempo, sacrificio y horas'', tras tener el brazo inmovilizado varias semanas, aunque mira hacia delante: ''El objetivo principal es estar en los test de Malasia y al 100% en la primera carrera, la última semana de febrero y esperemos estar antes subido en una moto''.

El pasado lunes asistió a los Premios AS del Deporte, donde también dejó clara sus intenciones de recuperarse lo más pronto posible dejando de lado los descansos en estas fechas tan especiales: ''Vacaciones nada. Me he escapado este fin de semana y poca cosa más, porque toca priorizar la recuperación, ya que voy justito. La prioridad es estar en el mejor estado de forma posible este 2026''. Una declaración de intenciones, afirmando que quiere ''llegar al máximo en la última semana de febrero'', la primera carrera del Mundial: ''Intentaremos ir mejorando durante todo el año. Estamos ahora mismo combinando recuperación con compromisos''.