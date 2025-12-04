Noah Dettwiler, tras salvar su vida, rechaza la oferta que le esperaba

El piloto suizo ha emitido un comunicado para manifestar que sigue con su mejoría física, pero no cree que pueda volver a pilotar tan pronto. Y fruto de ello ha decidido dar marcha atrás con la propuesta de Simoncelli

Noah Dettwiler sigue dando pasos de gigante en su recuperación, pero todavía no piensa en subirse a una moto. Y es que, después de salvar su vida tras aquel grave accidente protagonizado en Sepang junto al sevillano José Antonio Rueda, está tratando de recuperar su vida cotidiana. Y, por el momento, ya es independiente en sus tareas cotidianas.

Tras someterse a varias intervenciones quirúrgicas y comenzar con su proceso de recuperación, el piloto helvético es consciente de que aún le queda un largo camino por recorrer para volver a subirse a una moto. Y por este motivo ha optado por dar marcha atrás a sus pretensiones de futuro.

Tras el accidente, se dio a conocer que su plan era el de no continuar en el CIP Green Power en 2026, al tiempo que la escudería de Paolo Simoncelli, el SIC58 Squadra Corse, le había hecho una oferta. Una propuesta que el padre de Marco Simoncelli confirmó y aseguró que respetarían hasta que el piloto se recuperara.

Pese a la buena voluntad de los mismos, la nueva agencia de representación del piloto, 'Sorpasso', ha emitido una carta de Dettwiler explicando el giro de guion que ha dado su futuro:

El comunicado de Noah Dettwiler sobre su futuro

"Estimados aficionados al motorsport, seguidores y amigos. Me complace informarles sobre mi estado de salud actual. Mi rehabilitación avanza satisfactoriamente y estoy logrando avances significativos. El objetivo es, por supuesto, una recuperación completa, y estoy decidido a lograrlo con todas mis fuerzas y determinación. Mi deseo es ponerme en forma lo antes posible y, por supuesto, volver a los circuitos. El primer paso importante fue recuperar mi independencia física, un objetivo clave tras lo ocurrido en Malasia.

Antes del accidente, estaba muy ilusionado con la oportunidad de competir en el Mundial de Moto3 la próxima temporada, con el equipo SIC58 de Paolo Simoncelli. Era un sueño que estaba a punto de hacerse realidad gracias al compromiso de mis padres, de Paolo Simoncelli, y de Sorpasso AG. Pero entonces, como todos saben, el accidente ocurrió el 26 de octubre en Sepang. El suceso cambió mis planes para el futuro próximo.

Paolo Simoncelli ha apoyado a mi familia durante este difícil momento y ha aceptado esperar a que me recupere. Estoy sumamente agradecido por el respeto y la confianza que Paolo me ha demostrado tan generosamente. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Paolo, a Marco Grana y a todo el equipo SIC58. Lamentablemente, aún no se sabe con certeza cuándo estaré completamente recuperado. Por lo tanto, no sería justo embarcarme en un viaje tan importante sin la certeza suficiente. Le deseo a Paolo Simoncelli y a SIC58 mucho éxito y todo lo mejor para el futuro.

Una cosa es segura: el motociclismo es mi pasión, mi vida y mi trabajo, y por eso daré lo mejor de mí para recuperarme al cien por cien lo antes posible. Los dos últimos años en Moto3 no han sido fáciles para mí por muchas razones, pero quiero dejar atrás el pasado y mirar al futuro con optimismo. Gracias a la ayuda de mis seres queridos, de Sorpasso AG y de mi nuevo equipo técnico, puedo hacerlo con confianza. Juntos, buscamos la mejor manera de volver a los circuitos y alcanzar el éxito. Los mantendré informados y, en cuanto tengamos noticias sobre mi salud, les informaré sobre mis nuevos objetivos.

Les mando un abrazo, les agradezco su gran apoyo y me despido con una frase de Paolo Simoncelli que, para mí, representa la esencia del deporte que amo: 'El motociclismo es inexplicable. Lo amas, lo sufres, lo vives. E incluso cuando duele, no podemos alejarnos de él'".