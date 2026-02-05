Test Sepang MotoGP 2026: tiempos y resultados del jueves 5 de febrero de Marc Márquez, Viñales, Mir y todos los pilotos

La tercera y última jornada de los test de Sepang ha concluido con Álex Marquez como protagonista, marcando el tiempo más rápido de toda la semana

Ducati ha vuelto a ser la referencia en el tercer día de los test de Sepang. Álex Márquez marcó un impresionante 1:56.402 quedándose cerca del récord absoluto del circuito. Marco Bezzechi fue la gran sorpresa del final del día, colándose en segunda posición con un 1:56.526 y dando esperanza a Aprilia ante la ausencia por lesión de Jorge Martín.

Los españoles, los dominadores de Sepang

Los pilotos españoles han sido los protagonistas de estas jornadas de pretemporada en Sepang, con un triplete de lideratos. El primer día, Marc Márquez fue el ganador, el segundo Joan Mir y el tercero Álex Márquez.

El pequeño de los Márquez ha dado un golpe sobre la mesa con el tiempo más rápido de los tres días de test, sintiéndose muy cómodo con la nueva maquina. No solo ha brillado a una vuelta, sino que su simulacro de carrera ha sido el más consistente de toda la parrilla, superando incluso el ritmo de Bagnaia y de su hermano Marc. De hecho, este último sufrió hoy la primera caída del año durante la mañana, pero sin consecuencias físicas.

Joan Mir, Viñales y Pedro Acosta dejan buenas sensaciones

Tras liderar el miércoles, Joan Mir ha confirmado que la Honda ha dado un paso adelante real. Ha terminado en el top 5 con un 1:56.874, algo impensable hace un año. La RC213 ha dejado de ser indomable y parece tener una base sólida para empezar el mundial. Pedro Acosta sigue adaptándose a su nuevo rol en el equipo de KTM, terminando por detrás de Mir, con enfoque en entender el comportamiento de la máquina en estas pruebas.

Resultados día 3 de los test de pretemporada en Sepang

Las condiciones en el día de hoy volvieron a ser estables y secas durante gran parte del día, lo que permitió que los tiempos bajaran drásticamente. Al final de la tarde, cayeron algunas gotas aisladas pero no impidieron las simulaciones de carrera.