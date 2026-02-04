Bagnaia saca conclusiones positivas en Sepang y ya piensa en el inicio del Mundial

Pecco Bagnaia cerró el test de Sepang con buenas sensaciones pese a la lluvia y algunos contratiempos, destacando su ritmo de carrera y aplazando las conclusiones al test de Tailandia

La segunda jornada de los test de Sepang ha estado marcadas por las lluvias, algo común en Malasia donde los cambios de temperatura son extremos. Pecco Bagnaia acabó con buenas sensaciones, cumpliendo con sus expectativas aunque la tabla de tiempo no lo sitúe en lo más alto. Terminó en la octava posición con un tiempo de 1:57.302, superando su compañero Marc Márquez que tuvo un día más discreto.

El principal problema de Ducati: las lluvias

''No hemos tenido mucha suerte hoy con la meteo y con algunos problemas normales de los test, pero lo que hemos probado me ha gustado'', decía Bagnaia en unas declaraciones tras las pruebas de pretemporada recogidas por DAZN. ''Desde esta mañana, en configuración de carrera, podía rodar muy fuerte. Me ha dado muchas ganas de empezar'', comentaba, ya preparado para el Mundial, que comenzará el próximo 27 de febrero.

''Veremos mañana porque, por la lluvia, tenemos una goma más y será importante usarla para entender más cosas'', comentaba sabiendo que es crucial que en la jornada del jueves cambien las condiciones meteorológicas para terminar de probar su GP26.

Los cambios que ha hecho en la GP26

''El motor no cambia, pero algunas partes se podían cambiar. Desde que he empezado me he encontrado bien. Otras partes del setup de la moto que he probado me han gustado'', comentaba coincidiendo con su compañero Marc Márquez, que también explicó que el motor no puede cambiarlo, si no la aerodinámica. Aunque Pecco Bagnaia prefiere ser pruedente: ''De momento estoy contento, pero esperamos a Tailandia, que es un circuito que me cuesta un poco más, y veremos ahí si todo está en su sitio''.

La temporada pasada fue una de las más atípicas para Bagnaia, tras años dominando y peleando por el título, en esta ocasión terminó en la quinta posición del mundial. El bicampeón comenzó con un fin de semana perfecto en Japón, con una pole position y ganando tanto el sprint como el Gran Premio del domingo, dando la sensación de que podía plantar cara a un Marc Márquez que después arrasaría. Y precisamente el regreso del de Cervera fue un factor decisivo, acaparando toda la atención de Ducati.

Aunque también hay que tener en cuenta el ascenso de Álex Márquez y de Marco Bezzecchi, constante en los últimos compases de la competición. La sorpresa fue el empuje de Pedro Acosta, que le hizo perder la cuarta posición de la general. Por primera vez en tres años, se quedó fuera del podio del mundial, al que quiere volver en 2026.