Peco Bagnaia confiesa el verdadero problema: “No era una cuestión de adaptación con la GP25”

Pecco Bagnaia ha tenido un 2025 de lo más complicado, sin embargo, pese a que se suponía que todo se debía a los problemas para adaptarse a la GP25, el propio piloto ha confirmado que eso no tuvo nada que ver

El año 2025 de Pecco Bagnaia ha sido uno de los peores de su carrera, pues nada le ha salido bien desde el primer momento, sufriendo por tener al lado a un Marc Márquez que no encontraba rival, y palideciendo finalmente ante el resto de pilotos, tanto de Ducati como de Aprilia o incluso KTM, que venían por detrás. Esto le hizo caer al 5º puesto final de la clasificación, lo que para alguien que venían de dos títulos y un subcampeonato en los últimos años, es un resultado cuanto menos pobre. Más aún teniendo en cuenta que su objetivo era ser campeón del mundo.

Que las cosas no iban bien en su parte del garaje del Ducati Lenovo es algo que se pudo ver en los inicios del calendario, pues en ningún momento fue capaz de acercarse a Marc Márquez, e incluso Álex parecía estar por delante con la GP24. Esa fue una de las hipótesis, que los cambios en la moto de un año a otro habían afectado tanto al 63 que no podía llegar a su mejor nivel. Sin embargo, ahora en frío, ha sido él mismo quien ha desechado esa teoría en un evento de Ducati.

Según Pecco el gran error fue sobrevalorar lo que había hecho en 2024, cuando con la moto anterior peleó hasta el final con Jorge Martín, perdiendo el título en Montmeló en la última prueba. Así que buscando unas sensaciones parecidas en la GP25, se quedó por el camino: “No era una cuestión de adaptación con la GP25, era más una cuestión de que estaba buscando las sensaciones que tenía en ella, pero nunca llegaron”. Y eso lo acabó pagando con un año muy duro, en el que salvo pequeños destellos, no fue capaz de encontrarse a sí mismo.

Un año de dramas con pocos brotes verdes

Pese a que hubo algún contratiempo durante la temporada, la realidad es que en general todo fue mal, salvo quizá una cita, el Gran Premio de Japón, donde logró un doblete, en una prueba en la que pudo disfrutar, pero a la vez le sirvió de referencia cuando todo se le complicó posteriormente. Aunque eso sí, los problemas venían de mucho antes: “Tengo que decir que las dificultades empezaron en la carrera de Jerez, un circuito que conozco muy bien, donde siempre lo he hecho muy bien, pero ya no podía hacer las mismas cosas. Así que las dificultades empezaron ahí, aunque en las últimas carreras fueron a peor”.