Dani Pedrosa bendice el fichaje de Pedro Acosta por Ducati

Pedro Acosta es la gran promesa actual del mundial de MotoGP y tras unos años en KTM ahora parece que le llega el momento de dar el salto a Ducati, un fichaje que una leyenda como Dani Pedrosa bendice

El mundial de MotoGP está a las puertas de comenzar, pero antes de ello están celebrándose los diferentes tests de pretemporada, y no solo eso, si no que la actualidad del motociclismo está en otra cosa, pues el mercado de fichajes de cara a la edición 2027 está al rojo vivo. La nueva reglamentación y el hecho de que la mayoría de contratos de los capos termine después de este año, hace que se estén apresurando mucho para dejar sus futuros atados. Lo hemos visto con Fabio Quartararo y Honda; Jorge Martín y Yamaha; y especialmente, con Pedro Acosta y su casi seguro fichaje por Ducati.

El joven murciano era uno de los principales activos, tanto por su edad como por su nivel, y después de hacerlo muy bien en sus dos campañas iniciales con la KTM, necesitaba un salto que va a llegar con su aterrizaje en Borgo Panigale. Esto va a dejar un agujero en la casa austriaca, sin embargo, son conscientes de que el 37 estaba deseoso de una oportunidad así. Desde KTM solo queda aceptar la lógica y uno de los hombres importantes de la escuadra, el probador Dani Pedrosa, ha dado su opinión, siendo muy claro sobre lo bien que ha actuado la marca italiana: “No están todos confirmados, pero sin duda Ducati ha hecho una buena maniobra”.

Como menciona Pedrosa, aún no está confirmado, pero la realidad es que incluso desde la marca italiana lo dejan caer, especialmente tras las palabras de Claudio Domenicali, su CEO, que se congratuló por lo bien que se habían movido en los despachos para dejar el trabajo hecho lo antes posible: “Sin duda el equipo ha trabajado para aprovechar el mercado, que este año ha empezado muy pronto”.

Un nuevo camino para KTM

Ahora se abre una nueva realidad para KTM, más allá de lo que pase este 2026, donde además de Acosta, en el equipo oficial estará Brad Binder y en el satélite Enea Bastianini y Maverick Viñales. Parece ser que el catalán será el sustituto de Acosta en la principal escuadra naranja y junto a él llegará un fichaje de campanillas, Álex Márquez. El de Cervera fue segundo en el mundial del curso pasado y ahora tendrá una Ducati de 2026 para tratar de pelear su hermano Marc, pero pase lo que pase va a tener la oportunidad de ser piloto de fábrica en 2027, el que era su gran objetivo.