Ducati detecta el gran cambio de Bagnaia: ''Ha vuelto el Pecco de 2024''

Bagnaia ha empezado 2026 con sensaciones muy distintas a las que que le persiguieron durante todo el curso pasado, tal y como explica Tardozzi, el Team Manager de Ducati

Pecco Bagnaia ha cerrado los test de Sepang con una mezcla de alivio y optimismo renovado. Tras un 2025 en el que tanto aficionados como el propio piloto describieron como su año más complicado en la categoría reina -se quedó fuera del podio del mundial por primera vez en tres años- parece que la nueva Ducati son muy positivas. Precisamente el Team Manager de la marca italiana, Davide Tardozzi, ha querido hablar sobre el cambio que ha dado el de Turín con el arranque de la nueva temporada.

Bagnaia vuelve con las pilas cargadas

''A principio de año, cuando volvió de las vacaciones de invierno, me encontré a un Pecco completamente diferente. Con una mentalidad diferente. Recordando al de 2024. Así que creo que Pecco va a ser un rival muy duro de batir en las próximas carreras'', comenzó diciendo Davide Tardozzi en unas declaraciones recogidas por Motorsport.

''Estamos contentos con los resultados, pero sabemos perfectamente que este circuito es completamente diferente al siguiente (Tailandia), donde empezará el campeonato, y que allí será mucho más complicado que aquí'', comentaba el italiano y rompiendo una lanza a favor de Bagnaia, para el que realmente no se decidirá nada hasta que de comienzo los segundos test de pretemporada y, cómo no, el primer Gran Premio de la temporada.

2025 no fue fácil

Tras un 2024 donde rozó su tercer título consecutivo, el 2025 para Pecco Bagnaia marcó un drástico bajón en su rendimiento. Acabó en la 5ª posición del campeonato mundial, mientras que su compañero Marc Márquez arrasó con todo a pesar de la lesión que le frustró el final de la temporada. Mientras que el español dominó la temporada con 11 victorias, Bagnaia sufrió para adaptarse a la Desmosedici GP25. También hay que tener en cuenta los contratiempos físicos, como las fracturas en el pie y la mano que le frustró aún más la temporada.

Ducati tiene buenas sensaciones de cara a la temporada

''Hemos probado varias piezas y algunas han funcionado, otras menos. Creo que el hecho de que los cuatro pilotos oficiales nos hayan dado el camino a seguir, y que todos ellos nos hayan dado las mismas indicaciones, es bastante bueno. Así que estamos confiados en que daremos un paso adelante'', comenta Davide Tardozzi sobre las primeras impresiones tras probar el nuevo GP26 en el circuito de Sepang, fundamental para realizar ajustes de cara a la nueva temporada.