Marc Márquez valora la GP26 y el método Ducati tras los test de Sepang

El de Cervera hace la primera lectura de la Ducati GP26 tras los primeros test de pretemporada, destacando el método de trabajo de la fábrica italiana y pidiendo prudencia antes de Tailandia

Marc Márquez acaba de cerrar los test oficiales de Sepang con sensaciones muy positivas tras regresar de una larga inactividad por su lesión de hombro en Indonesia el pasado octubre. Tras mas de 120 día sin subirse a la Ducati oficial, su velocidad punta sigue intacta tras terminar el primer día como líder con un tiempo de 1:57.010.

Su hermano Álex ha sido el que ha dado la sorpresa en esta jornada, terminando como el más rápido de los test y superando tanto a Marc como a Pecco Bagnaia: ''Ya le pedí consejo el año pasado aquí, ya fue el más rápido aquí. El año pasado ya hizo primero y el simulacro más rápido, o sea, veremos este año también a un Álex en un gran estado de forma'', comentaba Marc en rueda de prensa.

Marc Márquez sabe que no es cómo se empieza

Que lo importante es como se acaba es algo que Marc Márquez sabe bien, tal y cómo declaró a los medios españoles tras finalizar los test de Sepang: ''Álex ha sido el más rápido. Hemos dado pasitos y, poco a poco, nos hemos encontrado mejor, pero es un test, es en Malasia, hay mucha goma, hay que esperar ahora a Tailandia e ir viendo cómo va avanzando todo''.

Además, el de Cervera tiene plena confianza en la GP26, de la que ya puede relatar sus primeras sensaciones: ''Han hecho un buen trabajo, han traído cositas. Son cositas, no son aquello de cosas grandes, porque tampoco se podía mejorar mucho y el motor es el mismo. Rascan donde no piensan en rascar , por eso Ducati ha llegado donde ha llegado y por eso en estos últimos años tiene la moto más dominante del campeonato. El año pasado, se acercó Aprilia, pues este invierno han rascado un poquito más para seguir mejorando, pero siempre soy prudente. Cada año es diferente: el 2025 es 2025 y el 2026 es 2026 y si vemos aquí, hace tres meses dónde acabó Bezzecchi y luego ganó las dos últimas carreras. Aquí acabó séptimo u octavo, muy lejos. Los campeonatos no son a una carrera o un circuito, sino que son a 22 fines de semana''.

Se encuentra mejor físicamente

''Sí, sobre todo, con el estado físico me voy bien; evidentemente, siempre quieres más, pero hubiera firmado llegar en esas condiciones, poder hacer un test relativamente normal. Evidentemente, me gestioné el primer día, el segundo un poco más y hoy ya lo he dado todo y ahora esto me servirá bastante para dar un salto, o al menos eso espero, físicamente para el test de Tailandia'', comentaba Márquez sobre su estado físico.