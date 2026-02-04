La lluvia desluce la tarde de pruebas en Malasia

La lluvia caída en la tarde de este miércoles en Sepang ha deslucido por completo la segunda sesión, después de que durante el resto de la jornada se pudiera rodar con normalidad, pero en el final de la misma no ha sido posible por el agua y el viento

Los tests de Sepang siguen avanzando y este miércoles ya es historia después de la tanda vespertina, que ha estado marcada por la lluvia y el viento que han caído sobre el trazado malayo. Esto ha hecho que solo la mitad de la parrilla haya salido a rodar y los que lo han hecho ha sido de forma muy timorata y sin arriesgar lo más mínimo. Además, ha impedido a los favoritos poder apretar como hicieron este martes por la tarde, donde Marc Márquez llevó a una más su Ducati GP26. Mientras que el más rápido del día en general ha sido Joan Mir debido al crono que ha marcado por la mañana.

El más rápido por la tarde ha sido Álex Márquez, aunque eso sí, muy lejos de los tiempos por debajo del 1:57 de Mir o Morbidelli por la mañana. El del Gresini ha rodado en 1:58:094, que tampoco se ha acercado al tiempo que había hecho por la mañana, cinco décimas más lento, con el que se ha colocado en el puesto 12.

La mala noticia han sido las Yamaha, que han tenido que retirarse del test debido a que han encontrado problemas en los motores V4, así que un día después de que Fabio Quartararo sufriera una lesión en el dedo que le obligara a bajarse de la moto, ahora es toda la comitiva de Iwata la que sufre los problemas, los cuáles pueden ser un factor de cara al inicio de temporada.

Maverick Viñales se prueba con agua

La lluvia ha hecho que casi nadie rodara, sin embargo, hay algunos osados que han preferido probarse y ver como van las nuevas motos en condiciones de mojado. El de Rosas es una de las grandes apuestas de KTM y va a por todas esta campaña con la mentoría de Jorge Lorenzo, algo que por ahora le está dando buenos resultados y hace que vaya a ser un candidato a como poco dejarse ver. Con el más que posible fichaje de Pedro Acosta por Ducati y la llegada a KTM de Álex Márquez, formarían una dupla muy dominante.

Este miércoles ha rodado mucho por la tarde, doblando a sus rivales, y junto a él Franco Morbidelli lo ha intentado, pero con mucho menos tirón. Mack se ha probado, pero su mejor tiempo lo ha marcado con la pista seca, parando el crono en 1:58.880, lo que le ha servido para ser tercero en la tanda.