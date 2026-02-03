Álex Márquez es la primera referencia en Sepang y Fabio Quartararo es la noticia negativa
Los tests de MotoGP han comenzado este martes en Sepang y tras la primera tanda matutina es Álex Márquez quien ha marcado el mejor tiempo, mientras que la mala noticia es Fabio Quartararo y su brutal caída
La temporada de MotoGP ha comenzado este martes para el grueso de los pilotos con los tests de Sepang, que se van a alargar desde hoy y hasta el próximo jueves. En ellos van a poder probar las motos de este curso. Por lo pronto ya se ha celebrado la primera tanda matutina y el más rápido ha sido Álex Márquez, aunque aún queda toda la tarde, por lo que es probable que el tiempo baje, algo que va a ser una constante durante toda la semana, aunque es una buena señal para el 73, en una de las primeras tomas de contacto que ha tenido con la GP26 que montará esta campaña.
El de Cervera ha rodado en 1:57:487, por delante de Luca Marini, que sigue al de Gresini a más de tres décimas y media, y de Marco Bezzecchi, a más de 0.4. Estos han sido los únicos tres pilotos que han bajado de 1:58 por ahora, aunque aún quedan casi cinco horas en la tanda vespertina. Y es que los capos por ahora se lo están tomando con algo más de calma, especialmente Marc Márquez, quien marcha 11º a 1,3 segundos de su hermano o Pedro Acosta, que está 5º, pero eso sí, a 0,9 de Álex. Y más aún Pecco Bagnaia, 17º a casi 2 segundos.
La mala noticia es Fabio Quartararo
La mala noticia de estas tres primeras horas de tests es Fabio Quartararo, quien se ha ido al suelo en la curva 5, sufriendo un golpe muy fuerte, pues iba a gran velocidad, lo que le ha obligado a acudir al centro médico para tratarse las heridas. Se le ha visto salir con el brazo vendado, aunque hay buenas noticias como afirman desde Yamaha, ya que la lesión no es tan grave como podía parecer: “No hay huesos rotos, pero ha sido un golpe muy fuerte”. Algo que mitiga el problema pero que a la vez, con casi total seguridad, le ha a impedir rodar más este martes.
El galo se encuentra en este momento en un proceso complicado, pues está cerrando su futuro y parece que lo tiene casi hecho con Honda, que desde 2027 será su casa, mientras que Jorge Martín pasará a ocupar su asiento en Yamaha. Y no solo por eso, si no porque no poder testar la moto de Iwata le va a restar opciones, toda vez que están aún iniciando el camino con el nuevo motor V4 que montarán este 2026.