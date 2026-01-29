Quartararo abandona Yamaha y apuesta por Honda en busca de su segunda corona

Giro inesperado en la carrera del francés. El campeón de 2021 se une a Honda en 2027, buscando un nuevo proyecto que le permita aspirar a su segundo mundial en MotoGP

El mercado de fichajes de MotoGP acaba de saltar por los aires. Lo que empezó como un rumor de pasillo parece que se ha acabado convirtiendo en una realidad. Según informa MotorSport, Fabio Quartararo dejará Yamaha al finalizar la presente temporada para unirse al Repsol Honda Team en 2027. Este movimiento pone fin a una era de ocho temporadas consecutivas del francés en el equipo que le vio crecer y marca el inicio de una nueva apuesta desesperada de HRC por volver a la cima del motociclismo mundial.

Quartararo no puede más con Yamaha

Tras años de frustración por la falta de evolución de la YZR-M1, 'El Diablo' parece que ha optado por finalizar su ciclo en Yamaha. Pese al título mundial en 2021, la brecha técnica con las fábricas europeas terminó por minar la paciencia de Quartararo. El de Niza no solo busca una moto competitiva, también quiere un proyecto que gire en exclusiva en torno a su talento, algo que Honda le ha prometido un par de años de travesía por el desierto post-Marc Márquez.

¿Por qué Honda y no otro equipo?

Mirando el panorama actual de MotoGP, puede parecer un movimiento poco inteligente pasar de la escudería en la que se ha formado y que actualmente está en crisis a Honda, que todavía está reconstruyéndose después del vacío que dejó Marc Márquez. Aunque hay varios factores claves que podrían ser decisivos para el francés.

El primero seria el poder económico y técnico, ya que Honda ha reestructurado su departamento de competición, incorporando ingenieros europeos y cambiando por completo su filosofía de desarrollo. En segundo lugar, eso que tanto busca: Fabio Quartararo pasaría a ser el buque insignia de la marca, asumiendo un rol de 'salvador' en el box naranja. Y por último y no menos importante, el factor 2027. El cambio de reglamento técnico va a dar un cambio total a la competición, por lo que su inclusión en la marca nipona podría ser positiva al tener más recursos que la otra marca japonesa, Yamaha.

Un diamante por pulir

Fabio Quartararo ha dejado una huella imborrable en el motociclismo, coronándose en 2021 campeón mundial de MotoGP. Se convirtió en el primer francés de la historia en lograrlo, aunque previamente deslumbró en su debut en 2019 siendo Rookie del Año y mejor piloto independiente de la categoría. En 2022 fue subcampeón del mundial, aunque no pudo luchar contra la hegemonía de Ducati y de Pecco Bagnaia. A lo largo de su trayectoria, acumula 11 victorias y más de 30 podios, destacando por su explosividad en clasificación con 31 poles totales. Antes de saltar al mundial, fue bicampeón del CEV de Moto3.