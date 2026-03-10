MotoGP descarta correr en el circuito de Madrid: ''No se dan las condiciones de seguridad''

Carmelo Ezpeleta no cree que Madring pueda ser un destino de la MotoGP debido a que no se dan las condiciones de seguridad

El circuito semiurbano de Madrid ya es una realidad y su estreno oficial está reservado para la Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre de 2026 se celebrará allí el Gran Premio de España. Carmelo Ezpeleta, en unas declaraciones en un evento de Estrella Galicia 0.0 celebrado en Madrid fue contundente: ''No, no se dan las condiciones de seguridad que nosotros necesitamos''.

Adelaida, una opción segura

''Es una carrera segura, no urbana. Nosotros vamos a un sitio que creemos que tiene todas las posibilidades para ser un circuito fantástico, en medio de una ciudad, pero con todas las características de seguridad'', comentaba Carmelo Ezpeleta sobre el circuito de Adelaida, e incluso la defiende sobre Phillip Island diciendo que ''es mejor para que venga la gente''. De nuevo, el directivo dejó claro que es lo más importante: ''Ahora mismo es muy fácil decir que era un trazado muy bonito, que es verdad, pero la seguridad es antes que cualquier otra cosa. Yo quiero recordar que Suzuka, que es un trazado precioso, como no es seguro no hemos podido seguir yendo''.

Ezpeleta hablaba sobre si la tendencia del futuro cercano serán los circuitos urbanos, algo que ya está ocurriendo con la Fórmula 1: ''¿Circuitos urbanos? MotoGP va camino de hacer carreras cada vez mejores. Urbanos o no urbanos es una distinción. Sí creo que vamos camino de hacer las carreras más cerca de las ciudades. Goiania es un circuito permanente que está en el centro de la ciudad y el año que viene iremos a Buenos Aires, que es un circuito permanente que está en el centro de la ciudad. Ése es el camino''.

Las trabas para las motos en Madrid

Existe un interés real por parte de la Comunidad de Madrid y de Dorna, organizadora de MotoGP, pero los planes apuntan a unos años, si es que finalmente se animan a incluirlo entre los circuitos. Cosa que por ahora, es improbable y casi imposible debido a la logística. Y las palabras de Ezpeleta, que ha descartado por completo que por ahora sea posible.

De hecho, en España hay cuatro citas tradicionales: el GP de España en Jerez, el GP de Cataluña en Montmeló, el GP de Aragón en MotorLand y el GP de la Comunitat Valenciana en Cheste, que cerrará el mundial. La idea es que el circuito de IFEMA se adapte tras el paso de la F1, ya que las medidas de seguridad -escapatorias y pianos- para las motos son mucho más estrictas que para los coches.