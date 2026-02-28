Sainz responde a las quejas del Madring: ''Que le den una oportunidad''

El de Williams responde a las preocupaciones de los vecinos que viven cerca del circuito que se estrenará en septiembre

Tras 46 años de ausencia, la capital recupera su vínculo con la categoría reina del automovilismo gracias al proyecto desarrollado en el recinto de IFEMA. Esta iniciativa supone un cambio de paradigma para Madrid y sitúa a España en un selecto grupo junto a Estados Unidos, al ser los únicos países con doble cita en el calendario oficial.

En la otra cara de la moneda se encuentra la perspectiva ciudadana. Existe una preocupación latente por la contaminación acústica y los problemas de movilidad urbana que un evento de esta escala conlleva. A pesar de que situaciones similares en el estadio Santiago Bernabéu derivaron en la suspensión de actividades por quejas de varios vecinos, el proyecto de la Fórmula 1 mantiene su hoja de ruta intacta para recibir a los monoplazas del 11 al 13 de septiembre.

Carlos Sainz responde a las dudas

En unas declaraciones recogidas por Autonoción, Carlos Sainz habla sobre la llegada de la Fórmula 1 a Madrid y las preocupaciones que pueden tener las personas que viven alrededor: ''Como madrileño, entiendo que haya vecinos de zonas como Valdebebas o los alrededores que tengan dudas sobre la llegada de la Fórmula 1 a Madrid''.

''Tienen todo el derecho a expresar su opinión, pero yo les pediría que le den una oportunidad antes de decir que no. Este evento nunca ha estado tan cerca de la ciudad y puede aportar mucho al negocio local y nacional, además de revalorizar la zona'', seguía el de Williams, haciendo un llamamiento a esperar para ver lo que ocurre.

Los beneficios de la F1 para Madrid

''Sé que la Fórmula 1 genera ruido y que habrá mucha gente alrededor durante esos días, pero también trae beneficios que terminarán aportando algo positivo a esos mismos vecinos. Yo soy piloto, me apasiona mi deporte y siempre voy a defender que Madrid tenga su propio Gran Premio, pero creo que lo justo es esperar a que suceda para ver el impacto real'', comentaba para que los vecinos mantengan la calma y disfruten de la experiencia.

''Al aficionado español le pido que espere un poco al inicio, pero que no deje de ver la tele. La Fórmula 1 ha crecido tanto que la gente ya disfruta de las carreras más allá de si su piloto gana o no. El público ha cambiado'', comentaba instando a seguir propulsando Carlos Sainz Jr. la competición desde casa. ''Ahora convive el experto que quiere saber la carga de gasolina con el joven de quince años que ha llegado por Netflix y le interesa más lo que ocurre detrás de las cámaras. Este deporte ahora es mucho más que la parte técnica'', concluía sobre cómo ha cambiado el deporte.