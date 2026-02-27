Checo Pérez habla claro a Hadjar sobre lo que le espera junto a Verstappen

Tanto el mexicano como Alex Albon dieron unos consejos al recién llegado a Red Bull sobre las dificultades de ser compañero del tetracampeón

Nadie mejor que 'Checo' Pérez y Alex Albon para hablar sobre la presión extrema en Milton Kynes. Ambos pilotos aconsejaron a Isack Hadjar ante su nuevo reto: compartir garaje con el implacable Max Verstappen. Tras un año brillante como novato en la Fórmula 1, el francés deja atrás a Racing Bulls para dar el gran salto a la escudería madre en la temporada 2026 sustituyendo a Yuki Tsunoda.

La recomendación de el 'Checo'

Después de las pruebas en Bahréin, el piloto de Guadalajara se mostró optimista por la llegada de Isack Hadjar al equipo principal. Pérez recordó que él mismo fue quién recomendó su fichaje a Helmut Marko tiempo atrás, por ello no dudó en ofrecerle algunas sugerencias clave para esta nueva etapa: ''Creo que está listo para llegar a Red Bull con este cambio de reglamento. Creo que Isack Hadjar es un piloto muy talentoso, lo ha demostrado, y estoy seguro de que, si mantiene la calma durante todo el año, tendrá una carrera muy exitosa en la Fórmula 1''.

Por otro lado, el actual piloto de Cadillac expresó su entusiasmo por el ascenso de Hadjar, aunque no ocultó que se trate de uno de los asientos más exigentes de la parrilla: ''Ser compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull hará un gran equipo, así que creo que es un gran lugar para él en este momento de su carrera. Creo que es una gran oportunidad''. El 'Checo' conoce bien la intensidad de Red Bull, donde compitió cuatro años y logró el subcampeonato en 2023, antes de que un 2024 complicado y carente de triunfos precipitara su salida del equipo.

Alex Albon aporta su granito de arena

La complejidad de pilotar para la estructura austriaca no es ajena para Albon, quien vivió una situación análoga a la de Tsunoda. Tras una etapa de altibajos, fue desplazado a un papel secundario en 2021, año en el que el mexicano tomó su lugar en el equipo principal. Por eso, el piloto de Williams aportó también su granito de arena al hablar de Hadjar: ''Es un piloto rápido y creo que, en realidad, muchos de estos cambios de regulación serán buenos, es un nuevo comienzo para todos''.

''Por lo que he visto hasta ahora, parece estar bastante cómodo con el coche. Creo que hay mucho que aprender, no solo por tener un compañero de equipo rápido, sino también por el coche en sí, así que creo que le irá bien'', concluía Alex Albon. Queda menos para que podamos comprobar como le va esa primera carrera al argelino-francés en la escudería principal.