Tsunoda rompe su silencio tras quedarse sin asiento en Red Bull

El piloto japonés ha conocido esta semana de manera oficial quién será el encargado de ocupar su asiento en la escudería austríaca el próximo curso

Aunque era un secreto a voces, hasta que no se ha hecho oficial Yuki Tsunoda todavía guardaba un poco de esperanzas para mantener su asiento en el equipo Oracle Red Bull Racing el próximo curso. Sin embargo, la escudería austríaca anunció el pasado martes que el francés Isack Hadjar, que este año compite con la escudería filial Visa Cash App Racing Bulls, será el compañero del neerlandés Max Verstappen en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026.

Hadjar, de 21 años, "ha causado una gran impresión en su temporada de debut en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, y lo más destacado de su año ha sido su podio en el Gran Premio de Países Bajos", manifestó el equipo en su comunicado. Junto a Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, Hadjar formará "una pareja lista para afrontar una nueva era en la Fórmula Uno".

Cabe recordar que Yuki Tsunoda fue quien reemplazó en Red Bull al neozelandés Liam Lawson después de las dos primeras carreras de 2025 para pasar éste a Visa Cash App Racing Bulls. El nipón seguirá en Red Bull como de piloto de pruebas y reserva en 2026.

Y un día después de conocerse la noticia, Yuki Tsunoda ha roto su silencio y ha comentado dicho movimiento. Tras cinco años como titular en el Mundial, ahora le toca volver al banquillo: "Ha sido increíblemente duro descubrir que no tendré un asiento de carreras en 2026, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo, y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que puedo ser".

En la actualidad, Tsunoda solo ha podido sumar 30 puntos desde que le subieron y ha provocado que Red Bull no haya peleado por el título del Mundial de Constructores casi desde el principio. Al menos, se ha llevado el reconocimiento del director del equipo Red Bull, Laurent Mekies: "A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de hacer salidas excepcionales y un excelente pilotaje los domingos. Todo el mundo en el deporte estaría de acuerdo en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todo el mundo en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 en el futuro".