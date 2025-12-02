Red Bull lo hace oficial: Isack Hadjar junto a Max Verstappen en 2026

Tras un año en el que Max Verstappen ha mantenido él solo a Red Bull en la cima debido a que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han estado a la altura del monoplaza, los austriacos han anunciado a Isack Hadjar como piloto del equipo para 2026

La historia reciente de la Fórmula 1 no se puede entender sin el equipo Red Bull, que en sus poco más de 20 años de historia ha logrado la friolera de 8 títulos mundiales, 4 con Sebastian Vettel y 4 con Max Verstappen, estos de forma consecutiva en los últimos 4 años, además de que puede sumar el 5º este domingo. Sin embargo, 2025 ha sido uno de los peores momentos de la historia reciente de la escudería, ya que no han sido capaces de dominar como venían haciendo, mostrando una imagen muy lejana de la que acostumbraban. Una buena muestra es que McLaren amarró hace muchas semanas el título de constructores y ellos no estuvieron ni cerca.

Verestappen ha mantenido él solo al equipo, algo de lo que se extrae la caída de nivel, a la vez que el hecho de que sus compañeros no hayan estado a la altura. Ni Liam Lawson en el principio de año ni Yuki Tsunoda durante el resto de carreras, han sido capaces de acercarse lo más mínimo al astro de Hessalt, por lo que han tomado una drástica decisión en la escuadra austriaca, probar suerte con un nuevo joven de cara a 2026, el francés Isack Hadjar.

El galo, una de las pocas buenas noticias de Milton Keynes este curso, ha peleado a lo grande con el Racing Bull, logrando unos resultados que no podían imaginar a principio de curso, subiendo incluso al podio en el Gran Premio de los Países Bajos. Por eso mismo se ha ganado la oportunidad y estará junto a la leyenda a lomos del RB22, tratando de mejorar las prestaciones del neozelandés y el japonés, infinitamente lejos de lo que se esperaba de ellos.

Adiós a Tsunoda

La llegada de Hadjar al equipo oficial supone también el adiós de Yuki Tsunoda tras sus años años en RB y sus 22 carreras en Red Bull, las cuáles se cerrarán este domingo en Yas Marina. En el comunicado del anuncio de Hadjar han aprovechado para despedir con honores al nipón y confirmar su nuevo puesto: piloto de pruebas.

“La llegada de Isack significa que es hora de que Oracle Red Bull Racing despida a Yuki Tsunoda. Yuki se unió a la familia Red Bull en 2019 como parte de su equipo júnior y ha estado con nosotros desde entonces. Yuki ha competido en más de 100 carreras, primero con el equipo ahora conocido como Racing Bulls, antes de convertirse en el décimo graduado de Red Bull Junior en competir para Red Bull Racing, comenzando en el Gran Premio de Japón de este año. Yuki permanecerá en la familia Red Bull al asumir el cargo de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026".