Max Verstappen, contento pese a no ser el más rápido todavía

El tetracampeón del mundo, quien no ha podido marcar el mejor tiempo en ninguna de las dos primeras sesiones libres de entrenamiento, confía en poder mejorar durante el sábado y dar el golpe definitivo el próximo domingo

Primera jornada del Gran Premio de Abu Dabi concluida y primer golpe psicológico de Lando Norris en la terna creada por el título mundial. Aunque no puntúe, el británico ha dado sensaciones de tenerlo todo controlado para que no se le escape su liderato en la última parada del calendario. Ha firmado los dos mejores cronos en sendos entrenamientos libres. Eso sí, con un Max Verstappen casi pegado al cuello.

Y precisamente por esto último, el piloto neerlandés se ha mostrado tranquilo cuando se ha bajado de su monoplaza. Sabe que tendrán que hacer algunos retoques si verdaderamente quieren pelear contra los McLaren, pero se mostró confiado de que su equipo lo consiga: "Fue bastante bien en las sesiones de entrenamientos. Me sentí razonablemente contento con el coche hoy, aunque quizá necesitábamos haber sido un poco más rápidos".

Tras ganar en Qatar su 70ª carrera en su séptima temporada en la Fórmula 1, el piloto de Red Bull cree que todavía pueden dar más: "Estuvimos en una ventana decente, pero pienso que no fuimos lo suficientemente rápidos".

Son varias las cuentas que le podrían dar su quinta corona consecutiva, pero 'Mad Max' sólo tiene una fórmula en su cabeza: será campeón si gana la carrera y Norris no sube al podio. También podría lograrla si es segundo y Lando no pasa del quinto, siempre que Piastri no gane el domingo: "Parece que hay una diferencia decente que necesitamos recortar, pero aun tenemos que trabajar en el ritmo de carrera; así que habrá que ver cuánto podemos encontrar esta noche".

Por último, comentó sus sensaciones al volante de su monoplaza en relación a las características del trazado: "El pilotaje ha sido complicado y tanto a una vuelta, como las tandas largas necesitan ser algo mejores; pero veremos a ver qué podemos hacer mañana".

Una primera jornada con 8 probadores como protagonistas

Hasta ocho probadores se subieron a los monoplazas de Fórmula 1 en la primera sesión de entrenamientos libres que se ha disputado en el Gran Premio de Abu Dabi. Y fruto de ello, no lo hicieron pilotos como Fernando Alonso, quien cedió su asiento en Aston Martin al piloto británico Cian Shields, que marcó el vigésimo y último tiempo, a casi dos segundos de Norris.

Entre todos ellos, el que más alto acabó fue el japonés Ryo Hirakawa, que, con el Haas del francés Esteban Ocon, al firmar el undécimo mejor registro en la tabla de tiempos, a cuatro décimas y media de Norris. El estonio Paul Aron, con el Alpine del francés Pierre Gasly, acabó decimotercero, a 719 milésimas de Norris: del que se quedó, con el decimoquinto crono y a 771, el sueco-británico Arvid Lindblad, que pilotó el Red Bull del japonés Yuki Tsunoda.

Cabe recordar que el nipón disputa en Yas Marina su último Gran Premio, ya que el año que viene será reemplazado en la escudería austriaca por el francés Isack Hadjar. El puesto de este último en RB lo ocupará precisamente Lindblad, que arrancará la próxima temporada como piloto oficial del 'segundo equipo' de Red Bull.

El monegasco Arthur Leclerc, hermano de Charles, se subió al Ferrari del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, con el que marcó el decimosexto crono, a 875 milésimas. Ésta fue la segunda que ambos coincidieron en pista en un ensayo de la F1: la anterior tuvo lugar en este circuito y asimismo con los coches rojos, hace justo un año.

El segundo monoplaza de Aston Martin, el del canadiense Lance Stroll, lo ocupó el estadounidense Jak Crawford, que marcó el penúltimo crono; a un segundo y cuatro décimas del líder del Mundial, del que se quedó a poco más de un segundo otro inglés, Luke Browning; que, con el Williams del tailandés Alex Albon, se inscribió decimoctavo en la clasificación.

Otro japonés, Ayumu Iwasa, rodó con el RB del neozelandés Liam Lawson, con el que marcó el decimoséptimo tiempo, a 99 centésimas de Norris. Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical. Prevista a a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros