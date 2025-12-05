A Norris no le tiembla el pulso, Fernando Alonso y Carlos Sainz necesitan mejorar

El líder del Mundial, por el momento, sigue demostrando que es el más rápido en Abu Dabi. El asturiano y el madrileño marcaron el noveno y el decimotercer mejor tiempo, respectivamente, en el segundo entrenamiento libre de certamen

La jornada del viernes en el Gran Premio de Abu Dabi ha concluido con una idea muy clara: Lando Norris (McLaren) piensa vender muy caro el título en la última jornada. El actual líder del Mundial de Fórmula Uno se ha marchado al hotel demostrando que, por el momento, tiene muy bien controlado sus nervios. Y, al igual que hizo en la primera sesión de entrenamientos libres, ha vuelto a terminar por delante del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la segunda sesión. Mientras tanto, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el noveno y el decimotercer crono, respectivamente.

En la mejor de sus 28 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros de la pista de Yas Marina, en un minuto, 23 segundos y 83 milésimas, 363 menos que Verstappen; y con 379 de ventaja respecto a otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo de la sesión.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 16 puntos de su compañero inglés, en un Mundial a cuyo título también optará este domingo-, que no había rodado en el primer libre, firmó el undécimo tiempo del segundo, también con las gomas blandas, a 680 milésimas de Norris.

Alonso, quien tampoco había rodado en el primer ensayo -en el que participaron hasta ocho probadores- acabó con el noveno crono una sesión en la que, antes de efectuar simulación de carrera, se marcaron los mejores tiempos del día; siempre con el neumático blando. El doble campeón mundial asturiano, que repitió 27 veces la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, se quedó a 625 milésimas de Norris.

Sainz, que viene de firmar en Qatar -donde acabó tercero el pasado domingo- su segundo podio del año, el segundo desde que pilota para Williams, paró el crono, en el mejor de sus 30 giros, a 789 milésimas de Norris. El argentino Franco Colapinto (Alpine) dio 27 vueltas y concluyó la jornada con el decimonoveno tiempo, a un segundo y ocho décimas del líder del Mundial.

Así quedó el primer libre en Abu Dabi

La primera prueba en Abu Dabi sirvió para que el inglés Lando Norris diera su primer golpe encima de la mesa con el mejor tiempo. En la mejor de sus 28 vueltas, Norris cubrió los 5.281 metros del circuito de Yas Marina en un minuto, 24 segundos y 485 milésimas, sólo ocho menos que Verstappen y con apenas 16 de ventaja respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que, al igual que los anteriores marcó su giro rápido con el neumático blando; en un ensayo en el que no participó el australiano Oscar Piastri (McLaren), que, a 16 puntos de su compañero inglés, también tiene opciones de ganar el título este domingo.

El mexicano Pato O'Ward, que giró 28 veces con el McLaren de Piastri, marcó el decimocuarto tiempo de la sesión, con el neumático medio, a 761 milésimas de Norris; del que se quedó a 286 milésimas, en la mejor de sus 27 vueltas, Sainz, que el pasado domingo, al acabar tercero en Qatar, logró su segundo podio de la temporada, el segundo desde que pilota para Williams.

En una sesión intrascendente -que no coincide en horario ni con la calificación, ni con la carrera, que se disputará de noche y no a la luz del día, como este primer entrenamiento-, en la que participaron hasta ocho probadores, no lo hizo Alonso, cuyo Aston Martin pilotó el británico Cian Shields, quien marcó el vigésimo y último tiempo, a casi dos segundos de Norris.