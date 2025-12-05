Fernando Alonso vaticina un final de curso complicado en Abu Dabi

El asturiano encara en Abu Dabi el adiós a una de sus temporadas más difíciles en el Gran Circo. Ha firmado el noveno mejor tiempo en la jornada del viernes, pero ve difícil entrar en la zona de puntos

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el noveno tiempo los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial, declaró este viernes en el circuito de Yas Marina que "será difícil entrar en los puntos", pero que lo intentará "como siempre".

"Tal y como esperábamos, éste es un circuito complicado para equilibrar el coche, con curvas de diferentes velocidades, tanto en el primer sector, como en el tercero", explicó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

"Tenemos que encontrar más grip (agarre) delantero con miras a mañana y ser más competitivos", opinó Alonso, asimismo campeón del mundo de 'karting' y de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

Ni Fernando ni su compañero Lance Stroll participaron en el primer entrenamiento libre. Aston Martin les reemplazó por dos probadores, el británico Cian Shields y el estadounidense Jak Crawford. Pese a ello, Alonso no cree que eso les perjudique para el domingo: "No, no. No afecta. Ellos hicieron bien su trabajo durante el primer entrenamiento. Ésta es la vigésima cuarta carrera del campeonato y ya sabemos dónde estamos. Será difícil entrar en los puntos, pero lo intentaremos".

Fernando se despide de su AMR25

Estaba deseando Fernando que llegara el Gran Premio de Abu Dabi. Sobre todo, para despedirse cuanto antes de un AMR25 que no ha parado de darle disgustos este año. Y aunque su equipo se está jugando el séptimo puesto del Mundial de Constructores con Haas F1 Team y Sauber F1 Team, el ovetense ya ha dejado claro que será complicado puntuar: "Carrera número 24 del campeonato, sabemos dónde estamos. Difícil estar en los puntos, creo, pero siempre lo intentamos".

Sobre el trazado de Yas Marina profundizó también: "Sí, como era de esperar, creo. Un circuito complicado para encontrar el balance del coche. Tenemos velocidades de paso por curva muy diferentes en el primer sector y en el último sector. La zona del hotel es siempre muy lenta y difícil de negociar… Intentaremos encontrar algo más, especialmente agarre delantero para mañana".

El sustituto de Fernando Alonso queda último

Aston Martin decidió darles el gusto a dos probadores en el primer entrenamiento libre de Abu Dabi y darle descanso tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll. El sustituto del doble campeón del mundo fue el británico Cian Shields, quien marcó el vigésimo y último tiempo, a casi dos segundos de Norris.

Mientras, el que reemplazó al canadiense Lance Stroll fue el estadounidense Jak Crawford, quien marcó el penúltimo crono, a un segundo y cuatro décimas del líder del Mundial.