Carlos Sainz se marca su primer objetivo en Abu Dabi: "Lucharemos por la Q3"

El piloto madrileño no ha tenido su mejor viernes, pero confía en poder resarcirse durante el sábado y, si la jugada le sale bien, poder luchar por los puntos en el último certamen del año

Carlos Sainz quiere acabar el año con la inercia positiva que lleva. Y tras conseguir su segundo podio con Williams la semana pasada en Qatar, el madrileño se va a mantener optimista en Abu Dabi hasta el final. Porque quiere despedirse a lo grande y que nadie le saque del top-10 de la tabla.

Así, pese a que la jornada del viernes no le ha ido muy bien con el decimotercer mejor crono en la segunda sesión de entrenamientos libres, el piloto español se mostró positivo al bajarse de su monoplaza y comparecer ante los medios de comunicación: "Fue una sesión extremadamente apretada hoy. Creo que estamos en la lucha, pero parece que tanto Haas como Sauber están liderando la zona media ahora mismo".

"Nos sorprendió bastante la alta degradación durante las tandas largas, así que eso será algo a lo que tendremos que echarle un vistazo", apuntó.

Y para intentar conseguir un broche para su primera temporada en Williams, Sainz se ha puesto una primera meta: "Con miras a mañana, intentaremos dar un paso adelante y pelear por entrar en la Q3. Todo se reducirá a quién pueda cuadrar la vuelta; así que habrá que estar centrados a tope".

Fernando Alonso vuelve a ser pesimista

Su compatriota Fernando Alonso, que debería estar más contento con él tras su primer ensayo en Abu Dabi (fue noveno), ha vuelto a mostrar su lado más pesimista con su coche. El doble campeón del mundo de Fórmula Uno no se sorprendió de sus primeras sensaciones, unos primeros registros que llegaron en los Libres 2, ya que Aston Martin decidió reemplazarle tanto a él como a Lance Stroll por dos probadores en la primera sesión.

"Tal y como esperábamos, éste es un circuito complicado para equilibrar el coche, con curvas de diferentes velocidades, tanto en el primer sector, como en el tercero", explicó el asturiano.

Y cómo no, le puso deberes a sus mecánicos para intentar mejorar esos números de cara al sábado: "Tenemos que encontrar más grip (agarre) delantero con miras a mañana y ser más competitivos".

Por otro lado, Fernando no quiso poner excusas y declaró que que el hecho de que ni él, ni su compañero hubiesen participado en el primer entrenamiento libre les haga jugar con desventaja en esta cita: "No, no. No afecta. Ellos hicieron bien su trabajo durante el primer entrenamiento. Pilotaron de forma consistente. Ésta es la vigésima cuarta carrera del campeonato y ya sabemos dónde estamos. Será difícil entrar en los puntos, pero lo intentaremos".