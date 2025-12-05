F1 GP de Abu Dabi 2025 | Horario, canal y dónde ver en TV la Clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Yas Marina

Este sábado se disputará la última 'Qualy' de la temporada para conocer el último orden de parrilla con el que Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se jugarán la corona el domingo

Llega el adiós del Mundial de Fórmula 1 2025. Este sábado conoceremos el último orden de parrilla de esta temporada que ha dejado lo mejor para el final: tres pilotos jugándose el título en la última cita. Aunque, visto lo visto en los primeros dos entrenamientos libres, la lucha podría ser solo cosa de dos, Lando Norris y Max Verstappen.

El Gran Circo llega a Abu Dabi con un final que promete de ser de infarto en una carrera que se disputará a 58 vueltas. Cabe recordar que este trazado del Circuito Yas Marina se ha consolidado desde 2009 como el escenario que cierra cada temporada de Fórmula 1, menos de 2011 a 2013, años en los que Interlagos tomó el relevo. Curiosamente, Sebastian Vettel fue el primer piloto en ganar en Abu Dhabi, inaugurando así la historia de carreras que han decidido títulos mundiales, como los de 2010, 2014, 2016 y el emocionante campeonato de 2021.

En lo que a adelantamientos se refiere, Abu Dabi no siempre ha sido la pista más fácil para verlos. Sin embargo, la modificación de 2021 y el uso del DRS han mejorado notablemente las oportunidades de superar a otros coches. Los puntos más destacados para intentar un adelantamiento son: la frenada de la curva 1, la larga recta que conduce a la curva 6 y la recta que desemboca en la curva 11.

Pero si algo siempre deja este Gran Premio son las fotos espectaculares que se toman con una carrera que suele comenzar al atardecer y que termina bajo las luces de los focos del circuito. Un contraste de luces que nadie quiere perderse y que garantizas instantáneas muy bellas para el recuerdo de todos los pilotos y escuderías.

Horario de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1

La diferencia horaria entre Abu Dabi y España hace que los horarios de la F1 en el circuito de Yas Marina sean distintos a los habituales para una carrera normal, aunque viene muy bien para nuestro país, pues será a horas mucho más lógicas y que recuerdan a épocas pasadas que los anteriores GPs en Las Vegas y Qatar. Este fin de semana todas las pruebas se están desarrollando por la tarde en Abu Dabi. Por este motivo, la Clasificación de este certamen se celebrará este sábado 6 de diciembre, a partir de las 15:00 horas en horario peninsular.

Dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 2025

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Abu Dabi mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.