Verstappen le da un consejo a Oscar Piastri: "Que se jodan"
El neerlandés ha echado más leña en el fuego que existe ahora mismo en McLaren entre dos pilotos que han llegado a las dos últimas citas del calendario disputándose el título mundial
Max Verstappen ha sabido jugar muy bien sus cartas hasta ahora y ya sólo le quedan dos en esta partida de 2025. Con un coche inferior a los McLaren ha sabido aprovechar los fallos de Norris y Piastri para colarse en la pelea por el título mundial de pilotos cuando muchos le dieron por muerto a mitad de la presente temporada.
Ahora, a falta de dos certámenes, el tetracampeón del mundo llega a Qatar igualado a puntos con el australiano (366) y a 24 unidades de Norris (390), cuando todavía restan 58 por disputarse. Así, Max no ha dudado en echar más leña al fuego que hay ahora mismo en la fábrica británica fruto de la descalificación que vivieron el pasado domingo en Las Vegas.
Fue primero el propio Piastri quien confesó en el Media Day que habían tenido una pequeña discusión esta semana porque le habían pedido que ayudara a Norris a ganar este título. Su respuesta fue un "no" rotundo, ya que sigue viéndose con muchas posibilidades también de alzar su primera corona en el Gran Circo.
Y aunque Oscar lo tiene claro, Max le ha dado un consejo un poco más bruto por si le vuelven a preguntar durante este fin de semana: "Es perfecta la situación en la que llegan. Creo que no puedes hacerlo mejor que permitirles correr también, porque ¿por qué deberías decir ahora de repente que Oscar ya no tendría permitido competir? Si me lo dijeran a mí, ni aparecería. Les habría dicho que 'se jodan'. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas a por ello, incluso si estás por detrás. ¿Cuál sería si no el sentido de presentarte? Si no, te puedes etiquetar fácilmente como un piloto número dos, algo que creo que él no quiere ser. Y para mí, sé que estoy igualado a puntos con Oscar".
Sobre las opciones que tiene de proclamarse como campeón por quinta vez consecutiva, Verstappen es realista: "Como dije antes, aún hay muchas cosas que tienen que salir bien, pero creo que debe ser así, que tengan libertad para correr, y ojalá podamos tener una gran batalla hasta el final. Así que lo aceptamos, pero también debes ser consciente de que incluso si lo ganas todo, necesitas un poco de suerte. Veremos cómo va. Para nosotros no cambia nada. Vamos a por todas. No tenemos nada que perder".
Y es que, mientras Norris depende de sí mismo, Verstappen depende de dos. El británico sólo necesita sumar dos puntos más que él y que Piastri para ser matemáticamente campeón del mundial. La presión será máxima para ambos, porque no pueden perder su estela si quieren llegar vivo a la última cita del calendario.
En medio del culebrón, McLaren ha negado que les haya pedido colaboración a sus pilotos para decantarse por uno u otro, pero Piastri ha descubierto a sus jefes.
Así se enteró Verstappen de la descalificación de McLaren
Fue sin duda la gran sorpresa del fin de semana pasado. La descalificación de McLaren fue algo que nadie se esperaba. Y Max Verstappen, el gran beneficiado, se enteró así de la noticia: "Estaba volando de regreso a casa. Sabía, por supuesto, que había algún tipo de investigación sobre el 'plank' y, cuando está demasiado bajo, está demasiado bajo. Hay mucho que se puede debatir sobre eso. Por supuesto, todos los equipos siempre lo llevan lo más bajo posible y a veces lo haces bien. A veces es un poco más difícil de medir, pero no hay excusas. Cuando estás demasiado bajo, estás demasiado bajo".