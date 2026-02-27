Honda culpa a Newey de los problemas del nuevo Aston Martin

La marca japonesa señala con el dedo al ingeniero británico debido a los cambios que ha realizado desde la llegada al equipo

Los problemas en el paraíso de Aston Martin son obvios. Los de Silverstone han empezado de la peor manera posible la temporada, llegando por los pelos al Shakedown de Barcelona y viviendo un auténtico desastre en los test de pretemporada en Bahréin. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron probar en condiciones el coche, ya que los dejó tirado en más de una ocasión. Seis días agónicos para la escudería británica que busca la solución antes de la primera carrera del año. Aunque Honda parece que ha encontrado al culpable de todo este desastre: Adrian Newey.

Newey... ¿culpable de los problemas de Aston Martin?

Cuando las cosas no van bien, buscar el origen del problema es algo básico para tratar de solucionarlo. Aston Martin terminaba 2025 muy ilusionado por todos los cambios que estaban por venir. Y no era para menos. Adrian Newey, el ingeniero más aplaudido de la historia de la Fórmula 1 y el que vendían como el caballo ganador aterrizaba en la compañía de Lawrence Stroll con la promesa de revolucioanrlo todo. De hecho, desde que llegó en marzo se centraron en este nuevo AMR26 que ha acabado siendo todo un chasco para los británicos.

Un monoplaza que tuvo cuatro meses más de desarrollo de lo esperado, siendo el primer bache que ha tenido que comerse Newey en su nuevo equipo. Y al parecer, Aston Martin le ha dado al británico carta blanca para hacer y deshacer a su antojo, figurando como jefe de equipo. Algo que no ha gustado un pelo a Honda, que este año diseñaba en exclusiva la unidad de potencia de los de verde.

Honda no se anda con chiquitas

Los japoneses estaban trabajando en el proyecto antes de que Newey llegara a Aston Martin, por lo que a Honda le ha debido de sentar como una patada en el estómago los cambios del ingeniero. De hecho, el responsable de la marca en el ámbito de la F1, habló en los medios japoneses apuntando con el dedo al nuevo jefe de equipo: ''Desde que Newey se incorporó, casi todo lo que habíamos hecho ha cambiado. No hemos cambiado la estructura del motor, pero si todo lo demás, incluido el equipo periférico y su fijación a la carrocería''.

''La batería en dos niveles fue solicitud de Newey. Nos dijo ¿Esto podéis hacerlo así? Y se nos acababa el tiempo...'', dice, pasándole la pelota al tejado de Adrian. Una culpa que no sabemos de quién es, pero que ahora parece tornar para el tejado de los japoneses. Aunque los cambios de rumbo del británico hayan podido lastrar el desarrollo del binomio Aston Martin - Honda, no hay excusa para los nipones. Han pasado ocho meses desde que el recién llegado marcó el camino en marzo, si a estas alturas no han cumplido sus peticiones, el problema real tiene toda la pinta de estar en el otro tejado.