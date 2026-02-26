Celta - PAOK, en directo el partido de la UEFA Europa League en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League en la cual el equipo que entrena Claudio Giráldez quiere hacer valer la ventaja de 1-2 que consiguió en el duelo de ida

El club gallego no se confía, pero sabe que tiene en la mano el pase a los octavos de final. El partido comienza a las 21:00 horas.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre RC Celta y PAOK correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que es favorito el equipo español sobre el griego por jugar en casa y por el 1-2 conseguido en el choque de ida.

El primero de ellos fue frente al mismo PAOK en la ida de esta eliminatoria que terminó con un resultado de 1-2. Posteriormente el equipo que entrena Claudio Giráldez derrotó al RCD Mallorca por 2-0.

El RC Celta llega a este partido contra el PAOK con la moral alta después de haber sumado dos victorias en los dos últimos encuentros que ha disputado.

El equipo griego está obligado a ganar en el Estadio de Balaídos a un RC Celta que ya le derrotó en la fase de liga de la UEFA Europa League, sólo hace unos meses por 3-1.

El PAOK, por su parte, no llega a este partido contra el RC Celta en su mejor momento ya que enlaza tres encuentros sin ganar. La derrota contra el RC Celta en la ida y dos empates en su liga local contra AEK y Larisa.

El RC Celta afronta este partido contra el PAOK con casi toda su plantilla disponible. Claudio Giráldez, entrenador del equipo gallego, ha recuperado a Álvaro Núñez y sólo tiene las bajas de Hugo Sotelo y Pablo Durán. Además del descartado por decisión técnica Franco Cervi.

Los elogios y el respeto al Celta de Lucescu: "Es uno de los equipos más fuertes"

Por su parte, el PAOK, que está entrenado por Razvan Lucescu, tiene hasta nueve bajas para este partido contra el RC Celta: Giannis Konstantelias, Andrija Zivkovic, Kiril Despodov, Dimitris Pelkas, Luka Ivanesuc, Soualiho Meïté, Dejan Lovren, Tyson y Jiří Pavlenka.

El ganador de esta eliminatoria entre el RC Celta y el PAOK se enfrentará al Aston Villa o el Olympique de Lyon en los octavos de final.

La gran novedad en la convocatoria del RC Celta para este partido contra el PAOK es Álvaro Núñez que se ha recuperado de las molestias que le genera la pubalgia que arrastra. El lateral derecho fue fichado durante el pasado mercado de invierno, llegando en los últimos días de dicha ventana de transferencias procedente del Elche CF.

El PAOK, por su parte, llega a este partido contra el RC Celta muy mermado por las bajas ya que no puede contar con hasta nueves jugadores. Giannis Konstantelias, el serbio Andrija Zivkovic, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Tyson y el portero checo Jiří Pavlenka no están a disposición del entrenador Razvan Lucescu que sabe que con tantas ausencias tiene muy complicado darle la vuelta a esta eliminatoria de play off de la UEFA Europa League.

Este partido no es solo importante para el RC Celta en el factor deportivo ya que también se juega mucho en el aspecto económico ya que si consigue meterse en los octavos de final se embolsará cerca de 2 millones de euros más que se sumarán a los 14 millones de euros que el RC Celta se ha garantizado ya por su participación en la actual edición de la UEFA Europa League.

Este partido entre RC Celta y PAOK, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League va a ser pitado por el italiano Marco Guida.