El dinero que se juega el Celta contra el PAOK

El equipo que entrena Claudio Giráldez ya se ha asegurado más de 10 millones de euros por su buen desempeño en la UEFA Europa League. De certificar su pase a los octavos de final, el club gallego aumentará aún más sus ingresos

El RC Celta no sólo se juega su pase a los octavos de final de la UEFA Europa League contra el PAOK este jueves sino que también está peleando por ganar mucho más dinero del que ya ha obtenido por su buena participación, hasta el momento, en este torneo continental. El equipo que entrena Claudio Giráldez puede darle una alegría a la directiva del club gallego que ya ha superado la cantidad de dinero que había presupuestado ganar esta temporada en este torneo europeo.

El RC Celta puede embolsarse algo menos de 2 millones de euros si elimina al PAOK

Eliminar al PAOK, que llega mermado por las bajas, y, por tanto, clasificarse para los octavos de final de la UEFA Europa League no es sólo importante desde el punto de vista deportivo, sino que también lo es desde el económico, ya que el RC Celta se juega embolsarse 1'75 millones de euros. Una cantidad de dinero que quedó fijada por la UEFA cuando hizo el reparto de premios económicos para este torneo europeo para las ediciones entre los años 2024 y 2027.

Una cantidad de dinero bastante elevada y que supondría un nuevo impulso para el club gallego que ya ha visto que el buen desempeño del equipo que entrena Claudio Giráldez le ha permitido cumplir con sus objetivos económicos que se había marcado esta temporada en la UEFA Europa League.

El RC Celta ya se ha embolsado cerca de 15 millones de euros por jugar la UEFA Europa League

La directiva del RC Celta, presidida por la presidenta Marián Mouriño, no puede estar más contenta con el buen desempeño que está teniendo el equipo que entrena Claudio Giráldez en la UEFA Europa League. El RC Celta presupuestó ganar unos 10 millones de euros por su participación en el torneo europeo, una cantidad de dinero que ya se ha garantizado embolsarse.

Actualmente, el RC Celta se ha embolsado por su participación en la UEFA Europa League en esta temporada 4'31 millones de euros por jugar la fase de liga; 2'25 millones de euros por las victorias obtenidos; y 150.000 euros por el empate que ha logrado. A ello hay que sumarle 300.000 euros por quedar entre las posiciones 9 y 24 y 300.000 euros más por disputar la eliminatoria de play off. Posteriormente, hay que añadirle alrededor de 1'5 millones de euros por quedar en el puesto 16 en la fase de liga y unos 5'2 millones de euros por el market pool.

De este modo, el RC Celta se ha embolsado ya unos 14 millones de euros aproximadamente por jugar la UEFA Europa League. Una cantidad de dinero que se puede ir a algo más de 16 millones de euros si el equipo gallego elimina al PAOK.