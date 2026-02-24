El PAOK da más razones al Celta de Vigo para seguir adelante en la Europa League

El conjunto griego sigue sufriendo una plaga de bajas que le hará presentarse este próximo jueves en Balaídos sin ocho titulares para intentar remontar el 1-2 de la ida en busca de los octavos de final

El Celta de Vigo hizo historia en el Toumba Satadium la pasada semana al firmar el primer triunfo de un equipo español en dicho recinto. Hacía un año que el PAOK de Salónica no perdía además en su feudo y el conjunto celeste fue capaz de imponerse por 1-2 en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Una renta que pudo ser más jugosa aún, pues en cuestión de un minuto el VAR no dio por válido un tanto de Ferran Jutglà por un ajustado fuera de juego y si concedió el del cuadro griego, que parecía en claro fuera de juego.

Sea como fuere, Claudio Giráldez no quiere un ápice de relajación en sus pupilos para rematar la faena y asegurar el pase a un sorteo en el que le esperan dos posibles rivales: Olympique de Lyon o Aston Villa. Ni siquiera las importantes bajas del rival de cara al encuentro de vuelta de este próximo jueves hacen que bajen la guardia en Vigo, puesto que es mucho lo que hay en juego, tanto a nivel deportivo como económico.

Giakoumakis, la gran esperanza griega

Así, el técnico del PAOK, el rumano Razvan Lucescu, ha dado a conocer una lista de convocados para la cita que tendrá lugar en Balaídos a la que regresa Georgios Giakoumakis. El veterano delantero heleno no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción y será una de sus principales bazas en busca de la remontada, como demuestran los 15 tantos que suma entre todas las competiciiones, que le convierten en el máximo goleador de su equipo.

Pero, por contra, no viajan ninguno de los jugadores que ya se perdieron la ida por lesión, sumándose además nuevas bajas por el mismo motivo. En concreto son hasta ocho los habituales titulares que faltarán a una cita decisiva, lo que aumenta sin duda las opciones de un Celta de Vigo que ya fue capaz de derrotar en su estado a este mismo oponente en la Fase Liga de la competición, obteniendo un claro 3-1 en el que precisamente marcó Giakoumakis.

Cuatro bajas más con respecto a la ida

Con respecto al encuentro del pasado jueves se han caído por diferentes motivos físicos tres titulares: el experimentado central croata Dejan Lovren y el mediapunta brasileño Taison, además del atacante serbio Andrija Zivkovic, que dio la asistencia del único tanto del PAOK, en su caso por sanción al cumplir ciclo de amonestaciones. Junto a ellos, tampoco estará el guardameta checo Jiri Pavlenka, suplente en la ida pero habitual en el once.

El Celta de Vigo de libra de nuevo de Konstantelias

Además, siguen fuera el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, considerado por todos el futbolista más determinante del equipo, el extremo búlgaro Kiril Despodov, el centrocampista griego Dimitris Pelkas, el pivote francés Soualiho Meité y el mediocentro croata Luka Ivanesuc.

Sin duda, una plaga de bajas que llega en buena medida motivada por el carrusel de encuentros que viene afrontando un PAOK que sigue vivo también en la Copa de Grecia, donde ha asegurado su pase a la final, y lucha por el liderato en la Superliga, lo que le ha llevado a disputar ya 13 encuentros desde que empezó 2026.