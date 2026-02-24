Álvaro Núñez da otro importante paso para debutar con el Celta de Vigo

El lateral diestro se ha entrenado ya con normalidad junto al grupo, demostrando que se encuentra en la recta final de la recuperación de la pulbalgia con la que aterrizó procedente del Elche en las últimas horas del mercado de enero

Tras volver a la senda de la victoria en LaLiga frente al Mallorca, lo que le ha servido para asaltar la sexta plaza que asegura un billete continental, el Celta de Vigo ya prepara el importante compromiso de este jueves en Balaídos, donde tendrá lugar la vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de la Europa League ante el PAOK de Salónica. Un choque crucial en el que Claudio Giráldez no podrá contar con Pablo Durán, que sufrió un esguince del ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda y una contusión ósea el pasado domingo y deberá permanecer dos semanas de baja.

Junto al atacante de Tomiño, la única ausencia confirmada para la visita del conjunto griego es la de Álvaro Núñez. Pero el debut del lateral diestro con la camiseta celeste está cada vez más cerca. De hecho, este martes se le ha podido ver ejercitándose con normalidad junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Afouteza de Mos, demostrando así que los problemas de pubalgia con los que aterrizó en las últimas horas del mercado de enero comienza a ser historia.

El futbolista bilbaíno disputó su último encuentro el pasado 10 de enero con la camiseta del Elche, cuyos dirigentes lo criticaron y llegaron a poner en duda que estuviese realmente lesionado en los tres partidos previos a la confirmación de su traspaso al Celta de Vigo. Más bien una pataleta que una opinión fundada en la realidad, pues el nuevo jugador celeste también se ha perdido ya los cuatro primeros encuentros con su nuevo equipo por ese mismo problema.

Con el Girona en la mente, aunque aún le falta ritmo

Pero Álvaro Núñez ya enfila la recta final de su recuperación. De hecho, podría recibir el alta médica esta misma semana, por lo que podría estrenarse en una lista el próximo domingo en LaLiga, con motivo de la visita al Girona. No obstante, ahora debe recuperar el ritmo de competición y adaptarse además al estilo y el esquema de Giráldez, que días atrás pidió ir sin prisas al valorar el posible estreno del lateral diestro.

"Ya está con normalidad en cuanto a las tareas que está haciendo, no en el ritmo pero sí en las tareas. En cuanto coja ritmo estará en disposición de poder entrar. Lo está haciendo cada vez a mejor ritmo, aún le queda un poquito", comentó el técnico celestes antes del último encuentro ante el Mallorca.

Hugo Sotelo y Starfelt, listos para recibir al PAOK

Diferente es el caso de Hugo Sotelo, que también regresó al trabajo con el grupo en la sesión de este martes tras el esguince de tobillo que le hizo ser baja la ida contra el PAOK en Salónica y en la pasada jornada liguera, si bien todo apunta a que estará listo para entrar en la convocatoria de cara a la cita europea de este próximo jueves. Tampoco tendrá problemas Carl Starfelt, que se entrenó igualmente con ¡normalidad pese a las molestias en el sóleo que sintió antes de la cita ante el Mallorca.