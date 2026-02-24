Iago Aspas sobre el batacazo del Atlético de Madrid en LaLiga: "Pensaba que el Atleti no se iba a caer tan pronto de esa lucha, tiene la mejor plantilla de LaLiga"

El futbolista de Celta de Vigo, un veterano de LaLiga, se muestra sorprendido por los resultados obtenidos por el Atlético de Madrid en Primera división, muy lejos de sus expectativas

El Atlético de Madrid ostenta, actualmente, la cuarta plaza de LaLiga, muy lejos de Barcelona y Real Madrid. A pesar de que ambos equipos no están firmando una temporada excepcional, la irregularidad de los rojiblancos han condicionado la lucha por el título, algo de lo que se ha sorprendido Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, que declara que para él, "el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de LaLiga", por lo que pensaba que el equipo de Simeone no se iba a descolgar tan pronto de la lucha por el título.

El Atlético de Madrid comenzó LaLiga con la esperanza, por lo menos, de poner en apuros al Real Madrid y al Barcelona por el título de LaLiga, siendo ellos uno de los candidatos a tocar plata al final de curso. Los fichajes se multiplicaron y el conjunto rojiblanco fue el equipo que más se movió en el mercado para reforzar la plantilla. Aún así, el rendimiento ha sido insuficiente y, actualmente, 13 puntos separan al Atlético de Madrid del Barcelona, líder de LaLiga. El batacazo rojiblanco ha sido una de las sorpresas de la temporada, especialmente para Aspas, veterano de LaLiga. "Pensaba que el Atlético no se iba a caer tan pronto de esa lucha con los dos grandes por potencial de plantilla. Para mí, jugador por jugador, tiene la mejor plantilla de LaLiga, sobre todo tras reforzarse en el mercado de invierno", comentó en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser el capitán del Celta de Vigo que se muestra sorprendido por la irregularidad del Atlético de Madrid esta temporada.

El Atlético de Madrid de la Copa del Rey y el de LaLiga, dos equipos diferentes

El objetivo para Simeone sigue siendo clasificarse a la Champions League, dejando de lado la 'guerra' con Real Madrid y Barcelona. En el Atlético de Madrid quieren más y el proyecto deportivo que se está levantando sobre el Metropolitano así lo demuestra. La inversión millonaria sí está a la altura de los dos grandes, pero los resultados en LaLiga no. Sin embargo, la Copa del Rey parece estar cada día más cerca. El Atlético de Madrid de la Copa es muy diferente al que se ve en LaLiga. Los rojiblancos se han vuelto expertos en golear a sus rivales en el torneo nacional tras endosarle 5 goles al Real Betis en cuartos de final y 4 al Barcelona en la ida de las semifinales, acariciando de esta forma la final de la Copa del Rey que se celebrará en La Cartuja.