Kiko Narváez sobre la planificación de la plantilla del Atlético de Madrid: "Pocos jugadores del Atleti pondría de titular en el Barça o en el Real Madrid"

El ex futbolista del Atlético de Madrid destaca la gran inversión millonaria que ha hecho el club y los pobres resultados obtenidos

El Atlético de Madrid genera muchas dudas esta temporada. Los resultados son el principal tema de conversación en los pasillos del Metropolitano. La irregularidad ha marcado el curso rojiblanco hasta la fecha y muchos son los ojos que apuntan a Simeone como responsable. Sin embargo, el argentino no es el único y la dirección deportiva, encabezada por Mateu Alemany, también sale escaldada, especialmente por Kiko Narváez, ex jugador del conjunto rojiblanco. "Pocos jugadores del Atlético de Madrid pondría de titular en el Barça o en el Real Madrid", destacaba.

Kiko Narváez sobre la dirección deportiva del Atlético de Madrid: "Pues están las cosas mal hechas"

Iago Aspas destacó que para él, la plantilla del Atlético de Madrid es la mejor de LaLiga, pero los resultados lejos están de demostrarlo. Kiko Narváez centró el debate en la dirección deportiva. "Pues están las cosas mal hechas. Si el que tiene doble de presupuesto y el que tiene la mitad es el que tiene la mejor plantilla...", comenzaba diciendo en El Larguero el ex futbolista del Atlético de Madrid, que va un paso más allá. "Posiblemente sea la que jugador por jugador estén igualadas, pero en líneas generales si yo veo el once del Barça y el del Madrid... Exceptuando Llorente, a este Julián no, pues pocos jugadores del Atlético de Madrid pondría de titular en el Barça o en el Real Madrid", comentaba Kiko Narváez que le compra el discurso a Simeone acerca de que el Atlético de Madrid aún está lejos de poder igualarse a Real Madrid y Barcelona.

Simeone busca salvar los muebles en el Atlético de Madrid

Mientras tanto, Simeone y el Atlético de Madrid, lejos del debate, se centran en salvar los muebles esta temporada. El técnico argentino, en vísperas del duelo de la vuelta de la fase extra previa a los octavos de final de la Champions League, subraya una evolución en ataque de su equipo en las últimas semanas, centrando ahora el siguiente objetivo en la defensa. "Tenemos más futbolistas de ataque, con buen juego ofensivo y el equipo evolucionó muchísimo en esa faceta. Y está claro que necesitamos recuperar la faceta defensiva, que en Liga no está tan mal y, así y todo, estamos lejos de donde tendríamos que estar. Esperamos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre”, señaló durante la rueda de prensa en el Metropolitano y acerca de la inestabilidad de resultados y sensaciones que atraviesa el Atlético de Madrid en este 2026.